Le ministère du Logement et les banques planchent sur un prêt rénovation thermique

À l’issue d’une première réunion de travail, les pistes visent notamment à cibler les copropriétés et les copropriétaires avec un nouveau prêt tout en diffusant plus largement l’Eco-PTZ.

Alors que la rénovation thermique est devenue véritablement un sujet central de l’actualité immobilière, la plupart des spécialistes et observateurs soulignent depuis quelques mois que le sujet mérite un meilleur accompagnement bancaire. Une opinion partagée par le ministre délégué chargé de la Ville et du Logement, Olivier Klein, qui participait ce jeudi après-midi à une réunion de travail sur le sujet aux côtés du ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, et du comité exécutif de la Fédération bancaire française (FBF).

«Accompagner cette rénovation énergétique, en particulier au sein des copropriétés, est essentiel, souligne Olivier Klein au Figaro. Il y a des dispositifs gouvernementaux comme MaPrimeRenov, mais le reste à charge peut être important. Il faut donc absolument solvabiliser et rassurer les copropriétés pour qu’elles puissent lancer ces travaux.» Les premières réflexions portent donc sur un possible nouveau prêt mais aussi sur un usage plus massif de l’Eco-PTZ qui existe déjà et est accessible sans condition de ressources. Mais ce produit reste peu disponible et peu diffusé par les banques.

Autre nerf de la guerre: mieux faire connaître ces produits à leurs destinataires. «La question peut-être de savoir si ces prêts sont destinés globalement à la copropriété ou individuellement aux copropriétaires. À ce stade, nous pensons qu’il faut viser les deux cibles avec des outils simples et accessibles.» Le ministre reconnaît par ailleurs que des rénovations thermiques à grande échelle, au-delà du financement gouvernemental et des banques, nécessiteront des «évolutions liées à la gouvernance de la copropriété». En d’autres termes, des processus de décision et de vote plus simple pour ces travaux. La rénovation dans l’habitat individuel n’est pas oubliée pour autant, même si les freins semblent moins importants qu’en copropriété. Les maisons bénéficieront bien évidemment elles aussi d’un éco-PTZ plus largement diffusé et de prêts taillés sur mesure par les banques.