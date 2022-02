Le marché de l’immobilier logistique, qui concerne la location et la vente d’entrepôts, de hangars et de terrains industriels, a enregistré une très forte croissance en France pendant l’année 2021. Un phénomène qui semble s’expliquer par les conséquences directes de la crise sanitaire liée au Covid-19, et l’avènement du e-commerce.

Le marché de l'immobilier logistique en plein essor / iStock-tomczykbartek

Le marché en plein boom

Si beaucoup de secteurs ont été négativement impactés par la pandémie mondiale, ce n’est pas le cas de l’immobilier logistique. Avec la crise sanitaire et les différents confinements, l’e-commerce a pris de l’ampleur. Et pour cause, les Français ont moins fréquenté les commerces de quartiers, et privilégié les achats en ligne. Les entreprises concernées ont dû réorganiser leur chaîne d’approvisionnement, et donc louer plus d’entrepôts notamment près des centres-villes pour assurer le dernier kilomètre de livraison. Résultat, au troisième trimestre de l’année 2021, 2 468 300 mètres carrés d’entrepôts ont été commercialisés en France. Ce qui représente une hausse de 29% comparé à l’année précédente. Un marché estimé à 2,8 milliards d’euros en 2021.

Un investissement immobilier rentable

Compte tenu de la rentabilité du marché, les entrepôts trouvent facilement des acheteurs. Investir dans l’immobilier logistique représente une belle opportunité financière, puisque les propriétaires sont sûrs de trouver des loueurs. « Les investisseurs ont mis le frein sur les classes d'actifs traditionnelles, comme le bureau, l'hôtel... qui ont subi de plein fouet la crise sanitaire, et se sont reportés sur les entrepôts logistiques. » a analysé François Le Levier, directeur général de CBRE, groupe de conseil en immobilier d'entreprise. En effet, la crise sanitaire a largement impacté la fréquentation des bureaux et des hôtels. Les entrepôts, au contraire, sont plus que jamais indispensables, pour les entreprises du secteur de l’e-commerce, du bricolage, de la décoration ou encore de la grande distribution par exemple.

Loi contre l’artificialisation des sols

Cependant, les loueurs risquent de se heurter à un problème. La loi contre l’artificialisation des sols pourrait bien faire s’envoler les prix des loyers des entrepôts. On entend par l’artificialisation des sols toute « transformation d'un sol à caractère agricole, naturel ou forestier par des actions d'aménagement, pouvant entraîner son imperméabilisation totale ou partielle. » Et dans le cadre de la loi climat et résilience, votée en août dernier, le gouvernement a pour objectif de limiter l’urbanisation des territoires. Face à la forte demande des entreprise, le nombre d’entrepôts disponibles pourrait être insuffisant. Et l’option d’en construire tout simplement plus, n’est donc pas envisageable. Par ailleurs, de plus en plus de riverains s’opposent fermement à la construction d’entrepôts dans leurs régions.

Les loyers en hausse

Cette rareté de l’offre va donc probablement avoir un impact direct sur le prix des loyers, qui pourraient bien s’envoler. Un phénomène plutôt espéré par les investisseurs en immobilier logistique, qui comptent bien augmenter leur rendement. « Les loyers sont clairement à la hausse sur les secteurs en situation de pénurie d’offres. Cette augmentation des valeurs pour les actifs de qualité et bien localisé devrait perdurer » a indiqué Pierre-Louis Dumont, Directeur Exécutif d’Agence I&L.