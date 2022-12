Le lourd poids des dépenses contraintes

L'année 2022 a vu les dépenses contraintes des ménages augmenter, notamment en raison de l'inflation. Pour les ménages les plus modestes, le poids de ces dépenses contraintes représente près de 80% de leur budget.

Le lourd poids des dépense contraintes-iStock-fizkes

Les dépenses contraintes de plus en plus onéreuses

Selon l'indice national des dépenses contraintes publié par lesfurets.com en partenariat avec CSA Research, les dépenses contraintes des Français ont augmenté en moyenne de 36 euros par mois en une année. L'Insee définit les dépenses contraintes comme celles « dues par les ménages par contrat ou au titre d'un abonnement ». Pour la plupart des Français, ces dépenses englobent donc l'assurance habitation, les besoins vitaux comme l'eau et l'électricité. Mais aussi la facture de téléphonie mobile, d'Internet et de la télévision. Selon lesfurets.com, l'ensemble de ces dépenses coûte 1095 euros par mois aux Français, soit 35% de leur budget. Contre 1059 euros en 2021. Ce coût élevé représente donc plus d'un tiers des revenus nets moyens des ménages.

De fortes inégalités selon les revenus

Cependant, pour les ménages les plus modestes, le prix des dépenses contraintes peut atteindre jusqu'à 80% du budget mensuel. C'est le cas pour les Français qui gagnent moins de 900 euros par mois. En revanche, pour les ménages gagnant les revenus les plus élevés, les dépenses contraintes ne représentent pas plus de 17% de leur budget. Le prix des dépenses contraintes cumulées varie également selon les revenus. Certaines dépenses contraintes sont identiques pour presque tous les Français, comme le forfait de téléphone ou le carburant. Mais, en toute logique, cette somme ne représente pas le même pourcentage du budget selon les revenus. L'âge joue aussi un rôle majeur dans cette disparité. En effet, pour les 18-24 ans, les dépenses contraintes pèsent en moyenne 51% de leur budget, contre 26% pour les 65 ans et plus. Par ailleurs, les dépenses contraintes des séniors tendent à s'alléger. Ces derniers étant souvent propriétaires, les dépenses liées au logement sont moins importantes.

Des inégalités selon le lieu d'habitation

L'étude publiée par lesfurets.com met également en avant la variable du lieu d'habitation. En Île-de-France, l'immobilier est plus onéreux qu'ailleurs en France. Résultat, les habitants payent chaque mois 1118 euros de frais fixes avec environ 802 euros pour l'immobilier, contre 675 euros à l'échelle du pays. Même constat pour les Pays de la Loire et la Bourgogne Franche-Comté en raison des frais de transport.

Les dépenses liées aux loisirs

En plus des dépenses contraintes, les Français doivent également payer les abonnements liés aux loisirs, comme les abonnements Netflix, Amazon Prime, Disney+, Deezer, Spotify ou encore la salle de sport. D'après Cédric Ménager, directeur général des Furets, « plus d'un tiers (34%) des Français nous dit qu'il leur serait difficile de se passer de leur plate-forme de streaming vidéo. Comme pour l'abonnement Internet qui n'était pas une dépense contrainte, mais ça l'est devenu », explique-t-il. Ces dépenses coûtent en moyenne 41 euros par mois aux ménages. Des nouvelles dépenses qui pèsent encore plus sur le budget des Français.