«Le logement fait l’objet d’un mauvais calcul de la part de Bercy», bras de fer entre Béchu et Le Maire

Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, fait part de ses frustrations quant à la politique du logement du ministre de l’Économie.

Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, tacle le ministre de l’Économie et des finances, Bruno Le Maire . Le point d’achoppement? Le logement. Christophe Béchu estime que « le logement fait l’objet d’un mauvais calcul de la part de Bercy ».

Un tacle qui intervient alors que Christophe Béchu considère qu’il n’a pas été entendu par le ministre de l’Économie. « On se concentre sur ce que le logement coûte sans voir ce que ça rapporte », assène-t-il à La Tribune . En 2022, le secteur a rapporté 91 milliards d’euros de recettes budgétaires et coûté 41 milliards d’euros de dépenses publiques, affirme-t-il. Des comptes loin d’être dans le rouge donc.

La fin du dispositif Pinel, une pas si mauvaise idée selon Béchu

Aurait-il une dent contre le locataire de Bercy? « Il n’y a rien de personnel - nous avons de bonnes relations avec Bruno Le Maire - même si je pense qu’il a peu apprécié que j’obtienne le ‘’Fonds vert’’ [qui finance la transition écologique dans les collectivités] et si j’aurais préféré que le coup de rabot [de 10 milliards d’euros] se présente de manière différente », justifie-t-il. Il parvient même à défendre la fin du dispositif Pinel au 31 décembre de cette année. Cette aide vise à attribuer une réduction d’impôt aux particuliers qui investissent dans un logement neuf en immobilier collectif pour le louer. « Ce n’est pas ce qui vous assure que les gens se logent », assure le ministre. Il n’existe donc pas que des divergences entre les deux ministres.

Bruno Le Maire n’est d’ailleurs pas le seul responsable de la crise du logement aux yeux de Christophe Béchu. « C’est d’abord un problème local . Si on est honnête, les gens ne veulent plus de voisins depuis le Covid. À chaque programme, vous avez des pétitions et quand vous êtes maire, il vous arrive d’y être sensible .» Les prix aussi sont en cause: « Les prix de l’immobilier progressent plus vite que les salaires qui ne suivent pas ». La politique écologique du zéro artificialisation nette des sols qui vise la sobriété foncière d’ici 2050 n’est toutefois pas en cause selon lui.

Ce n’est pas la première fois que Christophe Béchu tente d’alerter sur la crise du logement. Il aurait envoyé une lettre, restée sans réponse, à la Première ministre du moment Élisabeth Borne le 8 février 2023. Des ressentiments accumulés depuis un certain temps, donc de la part du ministre de la Transition écologique.