Le Havre : une vaste escroquerie mise au jour, un couple d'agents immobiliers interpellé

Des dizaines de biens immobiliers ont été saisis par les enquêteurs du Havre. (Pixabay / cocoparisienne)

Les autorités du Havre ont démantelé un réseau d'escroquerie orchestré par un couple d'agents immobiliers. Ces professionnels achetaient des logements via des prêts obtenus de manière frauduleuse puis les mettaient en location courte durée en passant par des plateformes type Airbnb. Les biens ont été saisis et les suspects déférés devant le parquet du Havre.

Il aura fallu plusieurs mois d'enquête pour démanteler ce réseau d'escroquerie en bande organisée, monté par un couple d'agents immobiliers basé au Havre (Seine-Maritime). Les deux complices sont soupçonnés de « fraude fiscale généralisée » mais aussi d'avoir souscrit à « plus d'un million d'euros » de crédits bancaires frauduleux, rapporte 76actu.

Une dizaine de logements acquis frauduleusement

C'est l'alerte lancée par une banque bretonne qui a permis aux enquêteurs de mettre au jour la vaste escroquerie. La banque soupçonnait les deux agents immobiliers d'avoir fourni un faux document afin de souscrire à un prêt immobilier. Après plusieurs mois d'enquête, les policiers spécialisés dans les affaires économiques et financières ont déterminé l'ampleur de l'escroquerie.

Le couple d'agents immobiliers souscrivait des crédits auprès des banques de manière frauduleuse. Avec cet argent, ils ont acheté plusieurs appartements, qu'ils mettaient directement en location de courte durée via des plateformes type Airbnb. Plus d'une dizaine de biens ont été acquis.

De très nombreux complices

Ils bénéficiaient ainsi de « rentrées d'argent faciles et rapides », a précisé le commissaire Pierre Martinez, chef de la sûreté urbaine du Havre, à 76actu. Au total, les enquêteurs ont mis au jour 80 et 100 comptes en banque ouverts partout sur le territoire et plus d'un million d'euros de crédits frauduleux souscrits par le couple.

Pour réaliser leur escroquerie, les agents immobiliers ont bénéficié de l'aide de « leur sphère familiale » et de « beaucoup de complices », a ajouté le commissaire. Tous les biens ont été saisis et les suspects ont été déférés devant le parquet du Havre.