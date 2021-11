Après « MaprimeRénov’ » qui contribue financièrement à rendre les habitats moins énergivores, voici « MaprimeAdapt’ », qui a vocation à en faciliter l’usage pour les séniors. Ce nouveau dispositif doit en effet aider à adapter les logements au vieillissement de la population.

Le dispositif MaPrimeAdapt’ / iStock-cerro_photography

Accompagner le maintien à domicile du 3ème âge

Fusionner les aides existantes

Un déploiement courant 2022

Alors qu’à l’horizon 2050, les français âgés de 85 ans et plus, pourraient être au nombre de 4,8 millions (un chiffre qui aura été multiplié par 3,2 depuis 2017), le gouvernement a pour ambition de favoriser au maximum le maintien à domicile du 3ème âge. Une stratégie qui est d’ailleurs en phase avec les aspirations des séniors, puisque, selon un sondage réalisé en 2019 par l’Ifop et Sociovision, 85 % des français souhaitent vieillir à leur domicile le plus longtemps possible. Le seul bémol, c’est que pour assurer l’autonomie des séniors, les logements nécessitent souvent des adaptations : poser un monte escalier, remplacer une baignoire par une douche, installer des rampes etc… Autant de travaux d’aménagements qui peuvent générer des frais incompatibles avec les pensions modestes de nombreux retraités. Le gouvernement a souhaité répondre à cette problématique financière par une aide spécifique.Des aides dédiées à l’aménagement du logement existent déjà. Elles peuvent notamment être versées par l’agence nationale pour l’habitat (Anah), l’organisme Action logement, la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), ou encore la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV). Pour les ménages les plus modestes, le chèque versé par l’Anah peut, par exemple, couvrir jusqu’à 50% des travaux HT, dans une limite de 10.000 euros d’aides. Pourtant, dans un rapport remis en mai dernier au gouvernement, Luc Broussy, un spécialiste de l'économie des séniors dénonçait un manque d’harmonisation et de lisibilité de ces divers dispositifs. Un point de vue confirmé par Emmanuelle Wargon, la ministre déléguée au Logement qui déclarait : “Les aides publiques qui soutiennent ces transformations de l’habitat sont nombreuses, parfois incohérentes entre elles et peuvent laisser subsister un reste à charge trop important”. A l’instar de MaPrimeRénov’ dans le domaine énergétique, l’idée est donc de créer, pour l’aide à l’aménagement des logements, un système d’aide et un guichet uniques…Si le nom du nouveau dispositif - MaPrimeAdapt’ - a d’ores et déjà été dévoilé ; il va falloir patienter encore un peu pour en bénéficier. Emmanuelle Wargon déclarait en effet en septembre dernier, à l'occasion de la restitution d'une consultation citoyenne sur le thème "Habiter la France Demain" : "On souhaite initier ça début 2022, un peu comme sur le sujet de la rénovation énergétique. On avait avant plusieurs dispositifs cherchant à remplir le même objectif, c'est-à-dire accompagner l'adaptation au vieillissement". Mais, précise-t-elle, il faudra encore « quelques mois, avec des étapes successives », pour que la future aide « se généralise » et « trouve son public ». D’un point de vue opérationnel, rien n’est encore arrêté : l’exécutif n’exclut pas que le nouveau guichet unique puisse être confié à un autre organisme que l’Anah.