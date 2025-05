Le cœur d’une ancienne éolienne transformé en tiny house

Une société néerlandaise se spécialise dans le recyclage d’éoliennes hors service. Elle propose notamment une version transformée en mini-habitation.

Alors que les éoliennes mises en service au milieu des années 1990 commencent à arriver en fin de vie, il est grand temps de se préoccuper de ce qu’il adviendra de ces immenses structures. Une société néerlandaise, du nom de Blade-Made (fait avec des pales, en anglais NDLR), se penche depuis 2021 sur ce problème. Elle propose principalement du mobilier urbain réalisé à partir de pales d’éoliennes géantes. Mais depuis peu, l’entreprise planche également sur un modèle de tiny house, ce type de micro-maisons qui ont actuellement le vent en poupe .

À la demande du fournisseur d’électricité suédois Vattenfall et de la Fondation néerlandaise pour le design, quatre cabinets d’architecture et de design ont planché sur la réutilisation d’éoliennes en fin d’exploitation. C’est ainsi que Jos de Krieger, cofondateur de Blade-Made et architecte au sein du cabinet Superuse de Rotterdam a fait cette proposition audacieuse. Il récupère la nacelle, cette partie qui fait office de cerveau de l’éolienne (voir notre diaporama), qui présente l’avantage d’avoir un format de près de 10 mètres sur 4 assez conforme à celui des petites maisons. D’ailleurs le nom du projet - «Nestle» faire son nid en anglais -, fait une référence directe à la prononciation anglo-saxonne du terme français «nacelle», utilisé internationalement pour désigner cette partie d’une éolienne.

De multiples usages

Comme l’explique Jos de Krieger au site Dezeen , ces nacelles présentent l’avantage du format, mais aussi de la transportabilité, de la hauteur sous plafond et du nombre, plus de 10.000 actuellement. Et tout cela permettrait d’en faire de petites maisons, des carports, des abris, refuges, etc. L’extérieur a été conservé tel quel, tandis que l’intérieur a été réaménagé pour devenir habitable, au moins pour de courts séjours. La salle de bains, la cuisine et les éléments techniques ont été regroupés pour minimiser la tuyauterie et le réseau électrique, tout en conservant le maximum de flexibilité sur l’espace de vie. Le toit accueille 4 panneaux solaires capables d’alimenter la tiny house en électricité, sans oublier un point de charge pour un véhicule électrique.

Un chauffe-eau solaire complète l’équipement, ainsi qu’une pompe à chaleur air-air pour réguler la température. La cabine bénéficie, par ailleurs, d’une très bonne isolation avec ses joints étanches et seulement quelques grandes fenêtres à triple vitrage. Rien n’a été dévoilé en revanche sur le prix de revient d’un tel prototype... Au-delà de ces projets, la société Blade-Made commercialise déjà tout une série de types de mobiliers urbains, allant des espaces de jeu pour enfants à des abribus, en passant par des bancs publics. Elle prévoit par ailleurs de sortir prochainement un mur antibruit, réalisé avec des dizaines de pales d’éolienne à installer au bord des autoroutes pour en limiter les nuisances sonores pour le voisinage.