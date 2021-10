Connaissez-vous Victor et Louis Plessis ? Ces deux frères ont créé Barnabé dans le but de dépoussiérer l’univers de l’immobilier. Désormais, faites place à la révolution de la vente immobilière grâce à des solutions alternatives aux agences !

Le coaching immobilier par Barnabé - iStock-fizkes

La fin de l’agence immobilière traditionnelle ?

Laisser place au coaching immobilier

Bien que 60 % des Français ont une image positive des agents immobiliers, le fonctionnement des agences laisse à désirer. Aujourd’hui, près de 9 Français sur 10 considèrent leurs services trop chers avec une moyenne d’honoraires à 4,87 % en France, selon la caisse de garantie Galian. La conséquence de ces prix ? Des propriétaires qui se détournent des agences pour vendre seuls, prenant le risque que le processus de vente dure plus longtemps ou de ne pas avoir réponse à toutes les questions des acheteurs. Victor et Louis Plessis l’expliquent bien : « Alors que le marché de l’immobilier se porte bien, les services des agences traditionnelles sont souvent trop coûteux par rapport au service rendu. »Avec l’agence en ligne Barnabé, Louis et Victor Plessis bouleversent les codes du marché immobilier. Désormais, les utilisateurs pourront bénéficier d’une solution à mi-chemin entre la vente de particuliers pure et la vente via une agence traditionnelle, grâce à un abonnement : les utilisateurs profiteront d’outils et de connaissances de professionnels à partir de 69 € pour 1 mois et 99 € pour 2 mois. Bonjour la vente directe entre particuliers, mais finie la solitude du vendeur ! Découvrir la formule « Essentielle » Vous êtes propriétaire et vous souhaitez vendre votre bien en suivant des conseils de professionnels à moindre coût ? La formule « Essentielle » de Barnabé est une formule de coaching immobilier qui vous offre une estimation en ligne, vous aide à rédiger puis à diffuser vos annonces sur des sites de référence, vous sélectionne vos photos, et enfin vous aide dans le filtrage des acquéreurs et dans les aspects techniques et juridiques. Et pourquoi pas la formule « Privilège » ? Vous souhaitez déléguer intégralement la vente de votre bien ? Cette formule clé en main, à partir de 2 % de commission, est faite pour vous ! Elle prend en charge l’estimation de votre bien par un expert immobilier du secteur, en prenant des mesures, notes et photos, et en réfléchissant à la meilleure stratégie de vente. Dans un second temps, une valorisation de votre bien est faite, grâce aux diagnostics immobiliers, à la rédaction de votre annonce par des spécialistes en communication et à la diffusion auprès de chasseurs immobiliers partenaires, de sites de références et de clients qualifiés. Des visites sont ensuite organisées et le profil des acheteurs ainsi que leurs motivations sont analysés. S’en suivront la signature chez le notaire et le suivi du dossier par un agent dédié.