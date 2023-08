Le chanteur The Weeknd perd 3 millions en revendant son appartement

La star canadienne vient de vendre son penthouse de Los Angeles pour 18 millions de dollars alors qu’il l’avait acheté pour 21 millions quatre ans auparavant.

Il faut croire qu’il a un peu moins de succès pour les transactions immobilières que pour ses ventes de disque. Abel Tesfaye, plus connu sous son nom de scène The Weeknd vient de se séparer pour un peu plus de 18 millions de dollars (16,6 millions d’euros) de son appartement de Los Angeles. Un prix rarement atteint par les appartements de Los Angeles, comme le souligne le site américain spécialisé Robb Report . Le problème, c’est que le chanteur avait déboursé 21 millions de dollars (19,4 millions d’euros), début 2019, pour s’offrir cet appartement de plus de 750 m², occupant tout le 18e étage (sur 22) d’une tour d’appartements de luxe, le Beverly West Building.

Alors que le bien était sur le marché depuis 2 ans, affiché à 22,5 millions de dollars, le propriétaire a consenti une réduction de 20% pour séduire l’acheteur, un cadre dirigeant de l’éditeur de logiciel Oracle. Visiblement, l’ensemble a été vendu équipé et meublé puisque la transaction s’est alourdie d’un million de dollars supplémentaires pour le mobilier. Le logement comprend notamment 4 chambres, une salle de sport, un mur d’écrans télé, une cuisine professionnelle, une vaste cave à vin ainsi que quatre balcons.

Un manoir de 3000 m²

Malgré ces déboires, The Weeknd n’est pas trop à plaindre côté patrimoine immobilier. La vedette de 33 ans qui a très peu occupé cet appartement lui a préféré dès 2021 son immense propriété de Bel Air , un autre quartier de Los Angeles. Une demeure de plus de 3000 m² qu’il a payée 69 millions de dollars (63,8 millions d’euros) et qui a servi de décor au tournage de la mini-série The Idol où le chanteur jouait aux côtés de Lily-Rose Depp .