Le bonus réparation attire les consommateurs : le nombre d’interventions a fortement augmenté

(Bru-nO / PIxabay)

Le bonus réparation apparu à la fin de l'année 2022, et permettant de faire réparer un appareil électronique défectueux, booste les demandes chez les professionnels spécialisés. Les plus fortes demandes concernent les lave-linge, les lave-vaisselle et les réfrigérateurs.

Le bonus réparation mis en place mi-décembre 2022 permet de réduire le montant de la facture quand il s'agit de faire réparer un vieil appareil électrique, du réfrigérateur au grille-pain, en passant par la machine à laver. L'opération remporte un franc succès selon la Compagnie du SAV. L'entreprise qui réalise en moyenne 200 000 interventions par an, a vu les demandes de réparations augmenter de 40 % depuis le lancement du bonus, rapporte Le Parisien .

Ecologie et économies

« Le regain ne cesse de se confirmer , commente Laurent Falconieri, le directeur général de la Compagnie du SAV. Les chiffres augmentent chaque semaine. » Du côté de chez Murfy, une autre entreprise spécialisée dans la réparation, ce sont 10 % de demandes qui arrivent en plus depuis mi-décembre. « Le bonus est attribué dans 95 % des réparations. Ceux qui n’y ont pas accès sont ceux qui ne vont pas au bout de la réparation ou quand il s’agit d’une panne d’usage » , explique la société.

Pour les consommateurs, s'il y a le souhait de réduire les déchets électroniques, il y a également l'envie de réaliser des économies. En déduisant le bonus, réparer son lave-vaisselle revient entre 100 et 150 euros en moyenne. C'est bien moins que si l'on devait acheter un produit neuf.

45 euros pour un ordinateur

Les produits qui font l'objet de plus de réparation sont les lave-linge, le lave-vaisselle et les réfrigérateurs. Faire réparer son lave-linge, son réfrigérateur ou son téléphone portable permet d'obtenir 25 euros de bonus. Mais c'est 30 euros pour un téléviseur et même 45 euros pour un ordinateur fixe ou portable. « Nous avons peu de demandes pour le petit électroménager, comme les grille-pain ou les cafetières à filtre pourtant éligibles au bonus à hauteur de 10 euros » , souligne Laurent Falconieri.

Le bonus ne réjouit pas tous les professionnels. Le groupe Fnac Darty fait la grimace. Il a mis en place Darty Max, un abonnement à 9,99 euros par mois pour réparer tout son gros électroménager. Mais ce dispositif n'est pas cumulable avec le bonus réparation. Même chose chez Boulanger qui propose une formule comparable.