Le barème de l'impôt sur le revenu 2021

En 2021 les personnes qui déclarent plus de 10.084 euros de revenus sur l'année sont imposables (Crédit photo: Fotolia)

Les tranches du barème progressif de l'impôt sur le revenu ont été revalorisées. Quel est le nouveau barème 2021 et comment est calculé l'impôt sur le revenu ?

Le barème progressif de l'impôt sur le revenu 2021

Le barème progressif de l'impôt sur le revenu 2021 est utilisé à partir du 1er janvier 2021 pour calculer l'impôt sur les revenus perçus en 2021. Les tranches du barème ont été revalorisées de 0,2% par rapport au barème 2020. Sont donc imposables en 2021 les personnes qui déclarent plus de 10.084 euros de revenus sur l'année (au lieu de 10 064 euros l'an passé).

Selon le barème 2021, le taux d'imposition applicable aux revenus de 2021 est le suivant :

Fraction du revenu imposable* inférieure à 10.084 euros : 0%

Fraction du revenu imposable* de 10.085 euros à 25.710 euros : 11%

Fraction du revenu imposable* de 25.711 euros à 73.516 euros : 30%

Fraction du revenu imposable* de 73.517 euros à 158.122 euros : 41%

Fraction du revenu imposable* supérieure à 158.122 euros : 45%

* Fraction du revenu imposable pour une part

Comment calculer le montant de l'impôt sur le revenu avec le barème ?

Le montant de l'impôt sur le revenu se calcule à partir du revenu net imposable.

Le revenu net imposable correspond aux salaires et autres revenus, desquels on retranche 10% pour les frais professionnels ou les frais réels, les charges déductibles (pensions alimentaires, épargne retraite...) et certains abattements (par exemple pour les personnes âgées ou en situation d'invalidité).

Le revenu net imposable est ensuite divisé par le nombre de parts du foyer fiscal. On obtient ainsi le revenu imposable par part. Le barème est appliqué au revenu imposable par tranche. En multipliant ce résultat par le nombre de parts du quotient familial, on obtient le montant de l'impôt sur le revenu.

Prenons l'exemple d'un couple marié avec deux enfants mineurs et un revenu net imposable de 60.000 euros. Le nombre de parts du foyer fiscal est de 3 (chaque adulte représente une part et chaque enfant une demi-part). En divisant le revenu net imposable par le nombre de part, on obtient un revenu par part de 20.000 euros.

Le barème progressif de l'impôt est ensuite appliqué aux 20.000 euros par tranche :

la tranche de revenu par part inférieure à 10.084 euros est imposée à 0%

la tranche de revenu par part comprise entre 10.085 euros à 25.710 euros est imposée à un taux de 11%, soit 1.090 euros, ce qui correspond au calcul suivant : (20.000 euros - 10.085 euros) x 11%

La famille ayant 3 parts de quotient familial, on multiplie 1.090 euros par 3, ce qui donne un impôt sur le revenu de 3.270 euros.

À noter : le taux marginal d'imposition de cette famille est de 11 %.