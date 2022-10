Le 86 boulevard Haussmann (Paris 8ème) cédé pour près de 20.000 €/m2

Voilà un nouveau signe de la résilience remarquable de l’immobilier de bureau dans le quartier central des affaires parisien, en dépit des incertitudes macro-économiques actuelles : l’immeuble du 86 boulevard Haussmann, un bel actif « prime » de 11.000 m2 situé dans le 8ème arrondissement de la capitale, vient de changer de main pour un montant de 217 millions €, soit une valorisation de quasiment 20.000 €/m2. L’acheteur est un véhicule d’investissement cogéré par Swiss Life Asset Managers et Norges Bank Investment Management (Banque Centrale de Norvège).

Un véhicule commun à deux investisseurs institutionnels de premier rang

C’est par l’intermédiaire d’une structure d’investissement commune récemment lancée par Swiss Life Asset Managers et Norges Bank Investment Management (filiale de la Banque Centrale de Norvège), que ces deux grands institutionnels internationaux ont négocié l’achat de l’immeuble du 86 boulevard Haussmann, en plein cœur du QCA parisien, pour un montant de 217 millions €. Cette transaction valorise l’actif haussmannien à 19.700 €/m2. Les cédants sont en indivision Swiss Life Assurance et Patrimoine, Swiss Life Prevoyance et Santé, ainsi que Swiss Life Assurances de Biens. Une seconde acquisition a été annoncée simultanément pour le compte de ce fonds cogéré : un immeuble de bureaux à Berlin, le « VoltAir », signé pour 457 millions € (15.200 €/m2).

Swiss Life Asset Managers précise que ce nouveau véhicule d’investissement cible des actifs « core » à Berlin et Paris, « principalement tertiaires, de taille importante et de grande qualité ». Il a été structuré pour le compte d’entités du groupe Swiss Life et est détenu à 65% par Norges Bank Investment Management.

« Nous sommes heureux de nous associer à un investisseur institutionnel qui possède l’expérience et la solidité financière nécessaires pour investir à long terme », se réjouit Stefan Mächler, Group CIO de Swiss Life Asset Managers, « nous déployons avec succès notre stratégie de gestion de portefeuille pour compte de tiers en lançant ce véhicule d’investissement avec une entreprise qui partage nos convictions. »

2 actifs immobiliers « prime » négociés pour plus de 650 millions €

Peu après son lancement, le véhicule d’investissement institutionnel a déjà à son actif deux transactions majeures, l’une à Paris - le 86 boulevard Haussmann- et l’autre à Berlin -le « Voltair », un immeuble de bureaux de 30.000 m2 acquis auprès d’ABG Real Estate Group-. Le « closing » définitif de ces deux premiers deals est programmé respectivement en décembre 2022 et février 2023.

Concernant l’actif parisien d’une surface de 11.000 m2, négocié pour 217 millions €, il est intégralement loué par Crédit Suisse et Commerzbank depuis 2002. Des travaux de rénovation importants y ont été réalisés, notamment sur les espaces communs et de services, l’actif bénéficiant par ailleurs des certifications environnementales Breeam In Use et HQE Very Good.

L’immeuble VoltAir (30 000 m²), acquis pour 457 millions € à Berlin, sera très probablement l’une des transactions les plus importantes de l’année sur le marché de l’immobilier de bureau en Allemagne. Il aligne 90% de sa surface locative pour des usages de bureaux, et 10% qui sont dédiés à des espaces commerciaux. Livré avant l’été avec une certification Leed Gold, il est occupé à 100%.