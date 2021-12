Lancement de la SCPI Epsilon 360° par Epsilon Capital

Epsilon Capital est une nouvelle société de gestion de portefeuille basée à Bordeaux, fondée par Andràs Boros (ex-Cogedim et co-fondateur de Consultim AM) et Léonard Hery (anciennement DG de Consultim AM). Elle vient d’annoncer le 1er décembre 2021 le lancement commercial de sa première SCPI: Epsilon 360°, un véhicule grand public accessible à la souscription à partir de 1000 €.

Les fondateurs d’Epsilon Capital sécurisent 16 millions € au lancement de leur 1ère SCPI

Ce sont pas moins de 84 associés fondateurs qui ont rejoint à son lancement la SCPI Epsilon 360° avec un encours de 16 millions € dès le démarrage du véhicule, dont 3 millions € apportés par l’équipe de gestion. Il est assez rare dans l’univers des SCPI de réunir une telle somme au démarrage d’un produit, en particulier lorsque la société de gestion n’est pas établie depuis longtemps, car les investisseurs institutionnels sont en général plus difficiles à convaincre sur un premier tour de table dans une telle configuration.

«Nous avons réussi à fédérer autour de ce projet de nombreux investisseurs, pour la plupart issus du Sud-Ouest de la France, aux profils très variés– institutionnels, entreprises, familles et personnes privées – séduits aussi bien par le projet entrepreneurial et le co-investissement très important de l’équipe de gestion que par la stratégie d’investissement d’Epsilon 360°.»,résume Andràs Boros, Président d’Epsilon Capital et co-gérant du fonds. «Les dix premières acquisitions doivent intervenir entre décembre 2021 et février 2022 et comptent notamment une crèche, plusieurs commerces de proximité dédiés en particulier à la distribution alimentaire, ou encore des bureaux et locaux d’activités, situés à travers l’ensemble du territoire français», complète-t-il. «Parmi la vingtaine de futurs locataires d’Epsilon 360°, vous retrouverez de grandes enseignes comme Grand Frais, Carrefour, Auchan,La Vie Claire, Babilou, Marie Blachère, Générale d’Optique, ou encore Action.»

Un mode de gestion agile et opportuniste

L’équipe de gestion de la SCPI Epsilon 360° revendique «un savoir-faire à 360°» et des valeurs d’indépendance et d’agilité. L’univers d’investissement d’Epsilon 360° sera très large: actifs de commerces, de santé, locaux d’activité, bureaux… et il n’y aura pas d’allocation sectorielle contrainte. Au plan géographique, la SCPI se limitera aux marchés immobiliers français: Paris, Île-de-France, grandes métropoles régionales, mais aussi villes moyennes dynamiques en fonction des opportunités que ces marchés pourront offrir.

Léonard Hery, Directeur Général d’Epsilon Capital et co-gérant du fonds, annonce: «Nous souhaitionsdisposer d’une grande liberté de mouvement puisque cela nous permet de sélectionner à tout moment les actifs qui présentent selon nous le profil optimal en matière de risque, de rendement et de valorisation, indépendamment des «effets de mode» et des «rotations sectorielles» du marché́.» Il estime aussi qu’avec des actifs cibles d’un montant unitaire compris entre 1 et 5 millions €, le fonds sera «moins exposé à la concurrence des grands investisseurs institutionnels».

Une solution d’épargne souple et performante accessible à partir de 1000€ TTC

Avec un objectif de rendement annuel distribué de 5,5% et un TRI cible de 6,5% sur la durée d’investissement recommandée (8 ans), la SCPI Epsilon 360° affiche ses ambitions en termes de performances. Comme certaines SCPI du marché commencent à le faire, Epsilon Capital a décidé d’opter pour une distribution mensuelle des dividendes sur Epsilon 360°. Cette SCPI sera accessible à partir de 1000€ (4 parts à 250€), voire même 960€ au démarrage puisque le prix de la part sera réduit à 240€ pendant les 3 premiers mois de commercialisation (jusqu’au 28 février 2022 inclus). L’entrée en jouissance des nouvelles parts souscrites se fera le 1er jour du 4ème mois suivant le mois de souscription. La commission de souscription sera de 4% HT jusqu’au 28/02/2022 puis de 8% HT à partir du 1er mars 2022. Le processus de souscription sera entièrement digitalisé, avec la possibilité de verser une épargne programmée et de réinvestir les dividendes. Pour les épargnants n’ayant pas besoin de revenus immédiats, une solution de souscription en démembrement de propriété sera accessible.

«Nous pensons qu’Epsilon 360° peut avoir sa place au sein d’une allocation diversifiée en venant compléter l’offre existante de SCPI matures pour la plupart dédiées à une classe d’actifsou à une cible géographique donnée.Au lancement, la SCPI est accessible uniquement en direct, mais nous souhaiterions – ainsi que nos premiers partenaires distributeurs – que le fonds soit également disponible rapidement en assurance-vie », précise Andràs Boros.