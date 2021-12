Des logements moins énergivores qui permettent au Français de réaliser des économies, et de faire du bien à la planète en consommant moins…? Les Français ne peuvent qu’être d’accord! Mais ils ont souvent besoin d’être accompagnés en termes de conseils, et de financement. C’est l’objectif du gouvernement, qui, en complétant le dispositif MaprimeRénov’, par le service public France Rénov’, entend ajouter aux aides financières, un guichet unique et gratuit, de conseils personnalisés…

Lancement de France Rénov' le 1er janvier 2022 / iStock-artursfoto

Des conseils « neutres, gratuits et personnalisés »

Le service public France Rénov’, qui sera lancé le 1er janvier 2022 par le ministère de la Transition écologique, a vocation à être le point d’entrée unique de tous les parcours de travaux de rénovation. Son objectif est de donner à tous, un accès égal à l’information. Ce réseau, organisé avec le concours des Régions sera chargé de dispenser, sur tout le territoire français, des informations et conseils «neutres, gratuits et personnalisés» permettant d’assister tout un chacun dans son parcours de rénovation énergétique. Les ménages pourront ainsi bénéficier de l’accompagnement d’un interlocuteur de confiance («Mon Accompagnateur Rénov’»)qui s’emploiera à leur apporter un soutien technique, administratif, et financier. Pour entrer en contact avec les conseillers et s’informer, les Français auront à leur disposition: Un numéro de téléphone national unique: le 0 808 800700; Un réseau de 450 guichets « Espaces Conseil France Rénov’ », répartis dans toute la France. Les consommateurs souhaitant réaliser des travaux pourront y rencontrer les conseillers des «Espaces Conseil FAIRE» et des «Points rénovation information» de l’Anah; Et, enfin, une plateforme web: france-renov.gouv.fr. Celle-ci qui recensera les artisans disposant du labelRGE(«Reconnu garant de l'environnement»), gage de qualité, et permettant de bénéficier d'aides financières. Le site dispensera également des informations utiles en termes de rénovation de l’habitat, et offrira un outil de simulation permettant d’identifier les aides financières disponibles, selon les projets.

Des aides financières qui perdurent

Depuis plusieurs années déjà, le gouvernement a fait de la rénovation de l'habitat privé, l’une des priorités de sa stratégie de lutte contre le changement climatique. A ce titre, des aides financières existent afin d’inciter les Français à engager des travaux de rénovation énergétique. C’est notamment le cas de «MaPrimeRénov», qui connait un succès certain. D’après l’Agence nationale de l'habitat (ANAH), qui gère le dispositif, plus de 580 000 dossiers avaient déjà été déposés en octobre dernier, générant 1.5 milliards d’€ d’aides versées; et le nombre de 800000 dossiers devrait être atteint d’ici la fin de l’année. Fort de son succès, ce dispositif est donc maintenu en 2022, le gouvernement le dotant d’une enveloppe de 2 milliards d'euros. Par ailleurs, l’aide «Habiter Mieux Sérénité» destinée aux ménages aux revenus les plus modestes, perdure aussi, et prend le nom de «MaPrimeRénov’ Sérénité». Le service France Rénov’ doit, en plus d’informer et conseiller les Français, les assister dans la mobilisation des différentes aides financières existantes.