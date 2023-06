La somme mirobolante déboursée par Cyril Lignac pour une maison à Saint-Tropez

Après avoir ouvert une pâtisserie à Saint-Tropez en 2022, Cyril Lignac a décidé de poser ses valises dans le Var.

Le célèbre cuisinier pâtissier Cyril Lignac a jeté son dévolu sur Saint-Tropez , dans le Var (83). Il a acquis une maison dans le quartier du Capon, sur les hauteurs de Saint-Tropez, un lieu prisé par les stars.

Un amour pour Saint-Tropez qui ne date pas d’hier. L’animateur du «Meilleur Pâtissier» sur M6 avait déjà ouvert une pâtisserie dans la ville, en 2022. « J’ai découvert Saint-Tropez pendant l’hiver, loin de l’effervescence estivale. J’ai aimé son état d’esprit, ses ruelles colorées et son vieux port emblématique. Je me suis imprégné de cette sublime mer turquoise, de l’esprit méridional et de la lumière de Provence pour imaginer cet espace », confiait-il à cette époque.

2 millions d’euros de travaux

Le chef préféré des Français est devenu papa d’un petit garçon, Léo, il y a un an et se consacre désormais en grande partie à sa vie de famille. Il a même fait baptiser son fils à Saint-Tropez il y a quelques jours. Il va donc passer plus de temps avec sa compagne et son fils, loin de Paris, dans sa nouvelle maison. Cyril Lignac n’a d’ailleurs pas hésité à dépenser 5 millions d’euros, selon Voici , pour devenir propriétaire de ce bien. Une somme vertigineuse mais pas si surprenante que ça, étant donné le prix du mètre carré à Saint-Tropez , autour de 15.000 euros. Cyril Lignac compte même verser 2 millions d’euros en plus pour effectuer des travaux d’aménagement. Une goutte d’eau sachant que sa fortune est estimée à 10 millions d’euros en 2020.

De nombreux mystères entourent cette propriété. Hormis son emplacement et son prix exorbitant, on ne connaît pas sa superficie ni les équipements dont elle est dotée. Avant de vivre dans cette maison, le chef a notamment habité dans un immeuble des années 70 à proximité du Bois de Boulogne, selon Côté Maison.