La SCPI Remake Live achète des bureaux à Dublin à plus de 8% de rendement

Créée il y a un peu plus d’un an, la SCPI Remake Live est l'une des rares du marché à extérioriser des droits de souscription nuls, alors que la plupart des SCPI facturent en général entre 8 et 12% à l’entrée. Au terme de son premier exercice partiel, Remake Live se révèle être l'une des plus performantes du marché avec un taux de distribution annualisé de 7,65% brut de fiscalité en 2022, soit 6,48% net. Dans l’intervalle, cette SCPI a franchi le cap des 100 millions d'euros de capitalisation à la fin de l’année dernière. Celui des 200 millions d'euros a probablement été atteint au courant du mois d'avril 2023.

Pour investir cette collecte, les investissements s’enchaînent dans un contexte très favorable aux acheteurs. Au mois d’avril, Remake Live a réalisé une belle opération sur opportunité à Dublin avec un rendement de 8,21% : un niveau qui aurait été inimaginable pour ce type d’actifs il y a seulement un an.

Des conditions de marché favorables aux acheteurs

Selon la société de gestion Remake Asset Management , les conditions de marché actuelles « redonnent la main aux acheteurs » alors que le cycle précédent de taux d’intérêt proches de zéro, voire négatifs, entraînait à l’inverse une surenchère entre acheteurs immobiliers à la recherche de rendement pour placer leurs capitaux .

En effet, la hausse récente et brutale des taux d’intérêt (+300 points de base en 2022) a éliminé une partie des acheteurs qui utilisaient l’effet de levier du crédit, laissant le champ libre à ceux disposant de liquidités qui ont désormais un vrai potentiel de négociation pour finaliser leurs acquisitions à des niveaux beaucoup plus favorables qu’il y a un ou deux ans .

Symétriquement, certaines foncières cotées se positionnent clairement à la vente pour diminuer la pression qu’elles peuvent subir sur leur refinancement , ce qui renforce le déséquilibre en faveur des acheteurs comme les SCPI qui ont de la collecte à investir. La société de gestion Remale AM « ne sait pas si cette fenêtre d’opportunité va rester longtemps ouverte », ce qui la conduit à accélérer ses acquisitions au premier semestre . En effet, certains experts financiers anticipent déjà un début d’assouplissement monétaire aux États-Unis au 1er trimestre 2024 pour éviter une récession…

Une acquisition sur opportunité à Dublin avec un rendement locatif de plus de 8%

La SCPI Remake Live a récemment démontré à quel point les conditions de marché avaient évolué en sa faveur au cours des derniers mois en finalisant mi-avril l’acquisition de deux immeubles de bureaux d’une surface totale de 3.700 m² situés à moins de 10 kilomètres au sud de Dublin , pour un montant de 14,5 millions d'euros .

Le rendement obtenu sur cette acquisition est de 8,21% ! Pour un actif tertiaire situé à proximité d’une des capitales les plus attractives d’Europe, au sein d’un parc d’activités qualitatif (avec des multinationales implantées comme Meta, Google et Microsoft), directement relié en 15 minutes au centre-ville par les transports en commun, c’est une rentabilité locative qui n’aurait pas pu être espérée lorsque les taux d’intérêt étaient encore à 0% avant le début de la guerre en Ukraine.

La rentabilité calculée est basée sur les conditions d’occupation actuelles : l’actif est loué à 89% à 7 locataires (dont une clinique) avec une WALB de 5,47 ans, la durée moyenne ferme d’engagement. Les surfaces vacantes étant couvertes par une garantie locative d’une durée de 36 mois.

Grâce aux conditions actuelles de marché, et sur la base des investissements qui sont en cours d’exécution, Remake AM estime que le taux de distribution de sa SCPI Remake Live sera compris entre 6,50 et 7,50% en 2023 . Cette fourchette prévisionnelle sera affinée en cours d’année.

