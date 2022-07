La SCPI Primovie (Primonial REIM France) annonce plusieurs acquisitions dans l'immobilier de santé en France et en Espagne

La SCPI Primovie, gérée par Primonial REIM France, a récemment signé l’acquisition de trois actifs de santé européens : une résidence services senior située dans le sud de la France et deux maisons de retraite en Espagne. La SCPI Primovie a été lancée il y a 10 ans et capitalise aujourd’hui plus de 4,4 milliards €, ce qui en fait la seconde SCPI du marché en termes d’actifs sous gestion. Elle a obtenu le label ISR au début de cette année.

Une résidence services seniors (RSS) en Occitanie

La première acquisition -en VEFA- réalisée par la SCPI Primovie concerne une résidence services seniors (RSS) située dans la ville de Sète en Occitanie. Elle s’est effectuée dans le cadre du partenariat stratégique élaboré entre Primonial REIM France et l’exploitant de résidences services seniors Aquarelia (partenaire d’UNITI Habitat), il s’agit de la 8 ème opération initiée par les deux entités sur la base de cet accord de collaboration. L’actif acquis par la SCPI Primovie bénéficiera d’un bail institutionnel d’une durée de 12 ans avec Aquarelia. Il inclura 140 appartements qualitatifs dédiés aux personnes âgées ainsi qu’une unité de bureau de 275 m2, qui hébergera le nouveau siège social d’Aquarelia. La livraison du programme immobilier est prévue au 1er trimestre 2024.

Deux maisons de retraite en région Estrémadure (sud-ouest de l’Espagne)

Concomitamment à l’acquisition réalisée en Occitanie, la SCPI Primovie a jeté son dévolu sur une région espagnole frontalière du Portugal l’Estrémadure- avec deux maisons de retraite situées respectivement à Villafranca et à San Roque. Ces actifs ont été bâtis en 2004 et développent au global une surface locative de 8.300 m 2 pour une capacité d’accueil de 193 lits. Ces acquisitions ont été opérées par Primonial REIM France dans le cadre d’un « sale and leaseback » signé avec l’exploitant espagnol CK Senior, qui restera l’opérateur des résidences avec un bail triple net d’une durée ferme de 15 ans.

Stéphanie Lacroix, Directrice Générale de Primonial REIM France, résume : « Je me réjouis de ces deux acquisitions réalisées pour le compte de notre SCPI Primovie . Les trois établissements, situés en France et en Espagne, opérés par des locataires-exploitants solides dans le cadre de baux de long terme, illustre parfaitement la stratégie du fonds. La SCPI Primovie , forte de 10 ans d’historique, a obtenu le label ISR en début d’année 2022 et investit partout en zone euro depuis sa création. Aujourd’hui, nous restons convaincus que les nouveaux besoins générés par les bouleversements démographiques constituent un enjeu majeur pour nos sociétés et que les investisseurs privés ont un rôle important à jouer dans le financement et le développement de nouveaux lieux de vie pour les personnes âgées. Notre stratégie consiste à bâtir des partenariats avec les opérateurs-exploitants pour les accompagner dans leurs besoins immobiliers, tout en offrant à nos porteurs de parts des revenus récurrents potentiels dans la durée. »