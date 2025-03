La SCPI Pierval Santé finalise cinq transactions majeures dans l'immobilier de santé européen

La société de gestion Euryale démontre son dynamisme sur le marché de l'immobilier de santé avec près de 190 millions d'euros de transactions réalisées dans quatre pays européens sur fin 2024 et début 2025. Ces opérations d’envergure témoignent de la stratégie offensive du gestionnaire de la SCPI Pierval Santé qui poursuit son développement à l'international.

Une stratégie d'acquisition ciblée

La fin d’année 2024 et le début d'année 2025 sont marqués par trois acquisitions stratégiques de la SCPI Pierval Santé en Europe.

Au Royaume-Uni, Euryale a fait l'acquisition d'un EHPAD de 78 chambres à Matlock pour 27,1 millions d'euros, assorti d'un bail de 30 ans avec Care Concern Group.

En Italie, la société de gestion a investi 16,5 millions d'euros dans un établissement de 180 lits en Lombardie, sécurisé par un bail de 18 ans avec l'opérateur Codess.

Aux Pays-Bas, enfin, un projet de réhabilitation d'EHPAD de 6 000 m² a été acquis pour 7,9 millions d'euros, renforçant la présence du groupe sur ce marché en développement.

Des cessions opportunistes pour plus de 130 millions d’euros

Parallèlement à ces acquisitions totalisant environ 50 millions d’euros, Euryale a procédé à des arbitrages significatifs pour le compte de Pierval Santé.

La SCPI a cédé un portefeuille de six établissements au Royaume-Uni pour 120 millions d'euros, comprenant des sites stratégiquement situés près de Glasgow, au sud de Londres et dans l'Essex. En Irlande, trois actifs exploités par Sonas ont été vendus pour 14,7 millions d'euros, démontrant la capacité de la société de gestion à réaliser des opérations de cession très significatives à l'international.

Un acteur majeur de l'immobilier de santé

Avec une capitalisation de 3,3 milliards d'euros et 258 actifs répartis dans neuf pays, la SCPI Pierval Santé d’Euryale s'affirme comme l'un des principaux investisseurs mondiaux dans le secteur de la santé. Son portefeuille diversifié couvre un large spectre d'actifs, des EHPAD aux cliniques, en passant par les maisons médicales et les laboratoires de recherche.

Une approche responsable et innovante

La SCPI Pierval Santé, labellisée ISR en 2023, illustre l'engagement d'Euryale dans une démarche d'investissement responsable. La société se distingue également par son modèle de fonds de partage au bénéfice de l'Institut du Cerveau, conjuguant ainsi performance financière et impact sociétal positif.

Perspectives et enjeux

Dans un marché décrit comme restreint, mais riche en opportunités, Euryale poursuit sa stratégie de gestion active. L'importance croissante des critères ESG et les évolutions démographiques en Europe continuent de soutenir l'attractivité du secteur de l'immobilier de santé pour les investisseurs tant particuliers qu'institutionnels.

Cette dynamique s'inscrit dans un contexte plus large de transformation du secteur immobilier, où les actifs de santé apparaissent comme une classe d'actifs résiliente et peu corrélée aux cycles économiques, portée par des fondamentaux démographiques solides et des besoins structurels croissants en Europe.

Ces récents développements confirment la pertinence du positionnement d'Euryale, pionnier de l'investissement dans l'immobilier de santé depuis sa création en 2009, tout en soulignant sa capacité à saisir les opportunités -y compris à la vente- dans un marché en constante évolution.