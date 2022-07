La SCPI Pierre Expansion Santé (Fiducial Gérance) obtient le label ISR

C’est une première pour Fiducial Gérance, société de gestion indépendante active depuis une quarantaine d’années et gérant aujourd’hui plus de 2 milliards € d’actifs répartis sur 8 SCPI : sa SCPI thématique Pierre Expansion Santé a récemment obtenu le label ISR (Investissement Socialement Responsable). Et un autre de ses véhicules immobiliers devrait suivre prochainement : Sélectipierre 2 - Paris.

Pierre Expansion Santé, une SCPI thématique au fort ancrage parisien

Pierre Expansion Santé est une SCPI qui a réorienté sa stratégie vers l’immobilier de santé à la fin de l’année 2020 et qui a pour particularité d’être très implantée historiquement à Paris intra muros (52% du patrimoine à fin 2021). Elle a été récompensée en 2020 et en 2021 par la victoire de la Pierre-Papier dans la catégorie de la meilleure performance globale sur 10 ans pour une SCPI diversifiée à capital variable. Selon les termes de Fiducial Gérance, « Pierre Expansion Santé privilégie aujourd’hui des investissements dans des actifs immobiliers en lien avec les secteurs du bien-être des individus, de la santé et de l’éducation. Le thème «santé» est considéré au sens large : santé, vie, vieillissement de la population ou encore allongement des études. De ce fait, les immeubles recherchés à l’acquisition doivent accueillir prioritairement des activités qui accompagnent et facilitent ces mutations : lieux de soins, pharmacies, cabinets médicaux, résidences seniors, crèches ou autres services à la personne, etc... » Pierre Expansion est une SCPI à capital variable depuis 2019, elle rassemble aujourd’hui plus de 550 associés avec une capitalisation de 64 millions €. Son patrimoine est composé de 33 immeubles qui totalisent une surface proche de 16 000 m².

La labellisation ISR de Pierre Expansion Santé s’inscrit dans une démarche ESG globale de la société de gestion Fiducial gérance

Fiducial Gérance a franchi une première étape en faisant labelliser sa SCPI Pierre Expansion , rendue possible par un engagement global ISR de la société de gestion dans le cadre de son activité d’investissement et de gestion d’actifs immobiliers pour compte de tiers. Pour ce faire, Fiducial Gérance a adopté une charte dédiée pour l’ensemble de ses activités. Un des enjeux principaux dans le cadre de la gestion de fonds immobiliers est de participer à l’amélioration des performances ESG du parc immobilier existant. Le rôle d’une société de gestion comme Fiducial Gérance est d’être proactive dans l’accompagnement des parties prenantes locataires, prestataires externes- pour atteindre cet objectif sur chacun des actifs composant son patrimoine immobilier. « L’intégration des critères extra-financiers dans la politique de sélection et de gestion des actifs est devenue une nécessité. Les bailleurs y sont également très sensibles et ils s’orientent naturellement vers les actifs de dernière génération. Après notre SCPI Pierre Expansion Santé , la labellisation ISR Immobilier de notre SCPI Sélectipierre 2 Paris devrait suivre afin de conforter les objectifs climatiques et écologiques dans l’amélioration du parc existant de nos SCPI » résume Thierry Gaiffe, Directeur général de Fiducial Gérance. En tant qu’investisseur majeur, nous avons une responsabilité envers les générations futures. Nous devons apporter à nos clients et nos partenaires des solutions responsables et créatives qui contribuent positivement à notre société et au respect de notre environnement » conclut-il.