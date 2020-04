La SCPI NEO annonce sa 5ème acquisition

La nouvelle SCPI de Novaxia Investissement lancée en juin 2019, première SCPI du marché à ne pas facturer de commissions de souscription à ses associés (en contrepartie d'une commission de retrait de 6% TTC -5% HT- en cas de retrait avant 5 ans), annonce avoir réalisé sa 5ème acquisition, la première en Île-de-France.

Après avoir effectué des investissements dans le secteur de l'hôtellerie en Allemagne (Brême) et celui des bureaux en France (Nantes), la société de gestion a jeté son dévolu sur un actif à usage principal d'activité à Nanterre (92). Il s'agit d'un « data center » d'une surface de 3 256 m2, localisé sur la ZAC des Guilleraies à l'ouest de la ville, à proximité de Rueil-Malmaison. Le locataire est Interxion, fournisseur néerlandais de services de data centers auprès des opérateurs Telecom et des providers de cloud. Le bail en place a une durée résiduelle de 4,6 ans.

Cette nouvelle acquisition, au-delà de la diversification sectorielle et géographique qu'elle apporte à cette jeune SCPI, dont le patrimoine existant a tout de même produit un rendement net de 6,47% en 2019 pour les associés en pleine jouissance, se révèle très pertinente en période d'incertitude sanitaire et économique car cette typologie d'immobilier -les locaux d'activité- ainsi que le secteur d'activité du locataire -services téléphonie et internet- sont particulièrement résilients.

« Ce Data Center répond parfaitement aux objectifs d'investissements que nous nous sommes fixés. Avec un rendement de 6,68 %, il va contribuer positivement à la performance de NEO tout en offrant à ses investisseurs l'opportunité de créer de la valeur à terme dans une zone où le foncier est de plus en plus recherché » analyse David Seksig, Directeur Général en charge des Gestions de Novaxia Investissement.