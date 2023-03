La SCPI Interpierre Europe Centrale de Paref Gestion acquiert un nouvel actif en Pologne

La SCPI Interpierre Europe Centrale, récemment labellisée ISR, a été lancée par Paref Gestion il y a tout juste 3 ans, peu avant le début de la pandémie de Covid-19. Sa trajectoire commerciale a bien résisté à 3 années d’environnement macro-économique assez hostile, la guerre en Ukraine succédant quasiment sans répit aux restrictions sanitaires des années 2020 et 2021. En 2021, la collecte nette d’Interpierre Europe Centrale s’est élevée à 16,5 millions €, puis 15,4 millions € en 2022. Au 31/12/2022, le patrimoine de cette SCPI spécialisée sur les marchés immobiliers tertiaires d’Europe centrale était valorisé à 33,9 millions € pour 4 immeubles situés en Pologne (2 à Varsovie et 2 à Cracovie). Une 5ème acquisition a été annoncée début 2023 pour un peu plus de 8 millions € à Varsovie.

La SCPI Interpierre Europe Centrale a été récemment labellisée ISR

Paref Gestion a obtenu le label ISR immobilier pour sa SCPI Interpierre Europe Centrale le 23 janvier 2023. C’est le second véhicule de cette société de gestion à être récompensé par cette labellisation, après la SCPI interpierre en juin 2022.

Dans le cadre du label ISR obtenu et de la stratégie durable « Create More » déployée par le groupe Paref, l’approche ESG retenue pour la SCPI Interpierre Europe Centrale va se déployer autour de deux axes principaux :

maîtrise de l’empreinte environnementale avec mise en place de mesures de réduction de la consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre des bâtiments (volet Environnemental de la démarche ESG)

volonté de mettre l’ensemble des bâtiments au service des usages et préoccupations des occupants (aspect Social de la démarche ESG)

Un patrimoine qualitatif situé dans les deux principales villes polonaises

Au 31/12/2022, le patrimoine immobilier de la SCPI Interpierre Europe Centrale était ventilé sur les deux principales villes polonaises : Varsovie ( 35% en valeur ) et Cracovie ( 65% ). En termes sectoriels, la SCPI affiche une forte prépondérance sur les bureaux ( 87,1% ) avec une diversification en immobilier logistique ( 12,9% ). Le taux d’occupation financier de 98,3% démontre sans ambigüité la qualité intrinsèque des actifs, qui avec 1,9 million € de loyers annuels, procurent un rendement immobilier moyen de 5,6% à la SCPI. De quoi verser aux associés d’Interpierre Europe Centrale 5,37% de taux de distribution brut de fiscalité étrangère en 2022 ( 4,40% net), après 4,60% brut en 2021 ( 4,31% net).

Une 5ème acquisition en Pologne pour la SCPI Interpierre Europe Centrale

Une nouvelle acquisition à Varsovie avait été annoncée par Paref gestion au 3ème trimestre 2022 (au moment de la signature de promesse de vente), pour un montant supérieur à 8 millions € . Il s’agit de la 5ème acquisition de la SCPI Interpierre Europe Centrale, et aussi de la 3ème réalisée dans la capitale polonaise. Ce nouvel actif tertiaire d’une surface de 3.700 m2 a définitivement rejoint le patrimoine d’Interpierre Europe Centrale fin février 2023 : le « Boléro 2 » combine des espaces de bureaux classiques, une partie dédiée aux laboratoires, des salles de réunion, et « des lieux de vie destinés au bien-être des collaborateurs ». Situé au sud-ouest de Varsovie, à mi-distance entre l’aéroport et le centre-ville, cet actif livré en 2020 bénéficie de la certification environnementale BREEAM very good. Il est intégralement loué à la société UL International, spécialisée dans le domaine du contrôle qualité et sécurité, sur la base d’un bail ferme courant jusqu’à mi-2030.

« Cette acquisition - pour un montant d'un peu plus de 8 millions d'euros - permet à Interpierre Europe Centrale de poursuivre sa croissance et l'investissement de sa collecte. Après avoir porté son taux de distribution à 5,37% en 2022, la SCPI connaît un début d'année 2023 prometteur avec cette 5ème acquisition sur le territoire polonais », résume Sophie Bourguignon, Directrice de la gestion des fonds et des investissements de Paref Gestion.