La SCPI Immorente 2 de Sofidy change de nom et devient SOFIBOUTIQUE

sofidy

La SCPI IMMORENTE 2 de Sofidy a changé de dénomination sur décision de l'Assemblée Générale et devient SOFIBOUTIQUE. De cette manière, la SCPI dispose désormais d'une dénomination plus explicite sur sa stratégie immobilière.

Une stratégie immobilière claire et affirmée :

Une stratégie d'investissement qui cible les commerces de centres-villes disposant d'un bon potentiel de revalorisation.

Des emplacements de premiers plans au cœur de Paris et dans les métropoles dynamiques.

Une forte granularité et une qualité du patrimoine qui repose sur 123 actifs de petites et moyennes surfaces (80% de moins de 200m²).

Une classe d'actifs résiliente, capable d'embarquer l'inflation et qui a démontré sa robustesse même en période de la Covid.

En savoir plus sur le fonds

Le taux de distribution 2023* de la SCPI SOFIBOUTIQUE est de +5,02% et le taux de rendement interne depuis la création de la SCPI** est de +4,91%.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

*Dividende brut au titre de l'année N avant prélèvement obligatoire et autre fiscalité immobilière (sur plus-values) payée par le fonds pour le compte des associés rapporté au prix de souscription au 1er janvier de l'année N. Au titre de 2023, ce dividende brut intègre une distribution de plus-value à hauteur de 6,2 % de la distribution totale, un prélèvement sur le report à nouveau à hauteur de 13,6 % et une fiscalité immobilière payée par la SCPI à hauteur de 0,5%.

**Taux de rendement interne depuis l'origine de la SCPI au 31 décembre 2023.

Pour un investissement éclairé nous vous expliquons les risques associés.

Les parts de SCPI sont des supports de placement à long terme et doivent être acquises dans une optique de diversification de votre patrimoine. La durée de placement minimale recommandée est généralement de 8 ans. Comme tout investissement, l'immobilier présente des risques : absence de rendement ou perte de valeur, qui peuvent toutefois être atténués, sans garantie, par la diversification immobilière ou locative du portefeuille du fonds. Ce fonds ne bénéficie d'aucune garantie ou protection de capital et présente notamment un risque de perte en capital, un risque de liquidité et un risque de durabilité. Le détail des risques est décrit dans le Document d'Informations Clés (DIC) et la note d'information de la SCPI.

Avant d'investir dans une SCPI, informez-vous. Sofidy met à votre disposition : les documents d'informations clés, note d'information, rapports annuels et les derniers bulletins trimestriels d'information qui vous aideront à choisir la SCPI qui vous correspond. La consultation de ces éléments est impérative avant toute souscription.

À propos de Sofidy

Depuis 1987, SOFIDY conçoit et développe des produits d'investissement et d'épargne (SCPI, OPCI, SCI, SIIC, OPCVM Immobilier, Fonds dédiés) orientés principalement vers l'immobilier de commerces, et de bureaux. Avec 8,6 milliards d'euros d'encours immobiliers sous gestion (total des actifs bruts réévalués des fonds gérés) au 31/12/2023, Sofidy gère pour le compte de plus de 60 000 épargnants, et un grand nombre d'institutionnels, un patrimoine immobilier constitué d'environ 5 100 actifs immobiliers. Sofidy est une filiale de Tikehau Capital.