La SCPI France Investipierre de BNP Paribas REIM a acquis l'immeuble de bureaux « Le Bretagne » à Lille

Le marché de l'investissement en immobilier tertiaire reste actif en cette période de crise sanitaire et d'incertitude économique. C'est le cas en Île-de-France bien sûr, qui reste le premier marché d'immobilier tertiaire d'Europe continentale, mais également sur les marchés régionaux les plus dynamiques. Lille fait partie des six métropoles régionales qui comptent pour l'immobilier de bureau (avec Lyon, Aix-Marseille, Bordeaux, Toulouse et Nantes), et la transaction qui y a été initiée au 4ème trimestre 2020 par BNP Paribas REIM en est une bonne illustration.

Il s'agit d'un immeuble récent (livré en 2014) situé sur l'avenue de Bretagne, au cœur du pôle lillois Euratechnologies dédié au secteur du numérique. D'une surface locative de 6121 m2, il est actuellement occupé à 100%. Une partie du bâtiment située au rez-de-chaussée est dédiée aux commerces. A noter : la flexibilité d'aménagement des plateaux de bureau permet au « Bretagne » de proposer une offre qui convient en même temps aux locataires de type « start ups » et aux entreprises de taille plus importante. Cet immeuble est d'autre part certifié BBC (bâtiment basse consommation).

« Cette acquisition est parfaitement en phase avec les cibles de la SCPI France Investipierre qui, dans le cadre de la politique de rotation active de son patrimoine, privilégie les investissements dans des immeubles récents et situés dans les métropoles les plus dynamiques, analyse Carlos Camurça, directeur des investissements de BNP Paribas REIM France. Cet actif 100 % loué et multilocataire rend ainsi possible un réemploi intéressant des fonds issus des récentes cessions, et devrait permettre de contribuer de façon optimale à la pérennité de la performance de la SCPI au bénéfice de nos clients. »