La SCPI Epargne Pierre d'Atland Voisin obtient le label ISR

Le vaisseau amiral de la société de gestion Atland Voisin -la SCPI Epargne Pierre- est la 8ème SCPI du marché à obtenir le précieux label environnemental et sociétal décliné à l'immobilier. C'est le résultat d'un travail colossal de collecte de données (plus de 16.000) sur les 220 immeubles composant le patrimoine de cette SCPI d'une capitalisation de 1,45 milliard €, qui a délivré un TDVM (taux de dividende sur valeur de marché) de 5,36% à ses associés en 2020. C'est aussi la preuve que croissance et performance financière ne sont pas incompatibles avec préservation de l'environnement, bonnes pratiques sociales et de gouvernance.

A la suite des SCPI La Française Grand Paris Patrimoine (groupe La Française), Fair Invest (Norma Capital), Neo (Novaxia), PFO2 (Perial), Primopierre (Primonial), Pierre Capitale (SwissLife AM), et Iroko Zen (Iroko), le groupe Atland Voisin entre dans le club très fermé des gérants de SCPI labellisées ISR, moins d'un an après le lancement de ce label pour les fonds immobiliers. C'est l'aboutissement d'un parcours de longue haleine puisque dès l'été 2019, le Président de la société de gestion Jean-Christophe Antoine avait fixé comme objectif l'obtention du label ISR immobilier -à l'époque encore en gestation- pour la SCPI Epargne Pierre. Le long et chaotique épisode du Covid-19 n'aura donc que marginalement perturbé la trajectoire de cette SCPI, que ce soit sur le front de la collecte avec 359 millions € de capitaux frais (nets de retraits) engrangés sur l'année 2020, ou concernant la poursuite de l'engagement social et environnemental sans faille qui fédère les équipes d'Atland Voisin. « Cette labellisation répond aussi à la demande des investisseurs qui souhaitent s'orienter vers des placements plus responsables » précise la société de gestion dans son communiqué de presse. De fait, les véhicules labellisés risquent à l'avenir de capter une bonne partie de la collecte du marché. Les épargnants sont certes sensibles à une gestion respectant des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) stricts, mais ils savent également que les actifs immobiliers remplissant ce type de cahier des charges seront les mieux à même de se valoriser au cours du temps, générant directement une surperformance par rapport à la moyenne du marché.

Pour aboutir à ce label, Atland Voisin a fait appel à l'expertise de deux cabinets de conseil spécialisés dans les domaines environnementaux et sociétaux pour l'immobilier: Ethiket et Aegilim. Un long travail de préparation a été effectué en termes de mise au point d'une grille d'évaluation des actifs et de collecte de données qui n'étaient pas nécessairement référencées auparavant par la société de gestion. La philosophie de ce label est de pouvoir fixer des objectifs d'amélioration de la note ESG de chaque actif détenu, de la mesurer régulièrement et de communiquer de façon transparente à ce sujet. Le principal enjeu concerne le patrimoine déjà détenu, en particulier les actifs anciens qui ont une marge de progression importante.

Jean-Christophe Antoine résume ainsi la démarche d'Atland Voisin: « la décision de labelliser Epargne Pierre résulte autant d'un enjeu stratégique que d'une éthique professionnelle qui nous anime chez Atland Voisin. La performance à long terme découlera de la capacité des gérants à mieux piloter leur patrimoine et la relation avec leurs locataires. Or la démarche ISR permettra justement de s'en donner les moyens. Elle rejoint donc pleinement les intérêts des associés de SCPI à long terme, qui y trouvent aussi une réponse à leur aspiration : comprendre l'impact de leurs décisions de consommation, mais aussi d'investissement. Je vous donne rendez-vous dans trois ans pour mesurer les progrès. »

Thomas Rochefort, Associé fondateur d'Ethiket, complète : « le travail nécessaire au lancement d'une telle démarche est colossal : plus de 200 actifs et 550 locataires pour 16 000 données collectées et analysées. Ce travail de fond traduit l'engagement de toutes les équipes, leur bonne coordination autour d'un objectif partagé, et cela est le facteur clé du succès d'une démarche d'Investissement Socialement Responsable dans l'immobilier. Nous avons pour mission d'accompagner dans cette démarche les acteurs du secteur comme Atland Voisin, avec qui nous partageons la même détermination. »

Benjamin Mercuriali, Fondateur d'Aegilim, conclut : « nous conseillons et opérons au côté des équipes d'Atland Voisin le déploiement de leur stratégie d'achat d'énergie, de suivi énergétique et plus récemment de recherche de financements associés aux travaux d'améliorations. Atland Voisin prouve avec la labellisation ISR d'Epargne Pierre qu'il est possible d'engager des fonds existants et d'envergure dans une démarche ambitieuse. Aegilim est fière de proposer des offres engagées, et profitables aux besoins vertueux de ses clients. »