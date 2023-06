La SCPI Altixia Cadence XII acquiert un actif mixte bureaux/entrepôt à Aubagne pour 11 millions d'euros

La SCPI Altixia Cadence XII (Altixia REIM) est un véhicule immobilier diversifié dont l’allocation est ventilée entre actifs de bureaux (36%), locaux d’activités (39%) et commerces (25%). Forte d’une capitalisation de 139 millions d'euros au 31/03/2023, elle poursuit un programme d’acquisitions sélectives sur les différentes typologies d’immobilier qu’elle cible.

La dernière opération en date concerne un actif mixte à usage de bureaux, ateliers et entrepôts situé à Aubagne (13), dans laquelle la SCPI Altixia Cadence XII a engagé un montant de 11 millions d'euros.

Une situation attractive au cœur d’une zone d’activités dynamique à proximité de Marseille

L’actif immobilier à usage mixte sélectionné par la SCPI Altixia Cadence XII (opération finalisée le 29/03/2023) est situé au sein de la zone d’activités des Paluds , au sud de la zone commerciale d’Aubagne. Ce secteur se trouve à environ 10 kilomètres à l’est de Marseille, proche des autoroutes A50 et A52. On y retrouve des enseignes nationales de premier plan comme Auchan, Conforama, Decathlon, Leroy Merlin, But, etc.

Un actif mixte de plus de 9.000 m² occupé à 100% par trois locataires

L’immeuble acquis fin mars par la SCPI Altixia Cadence XII est composé d’unités de bureaux, d’ateliers et d’entrepôts . Il est implanté sur un terrain de 12.363 m² et développe une surface utile de 9.331 m² en R+1. Altixia REIM a déboursé 11 millions d'euros dans cette opération.

Cet actif est actuellement occupé à 100% par trois locataires :

Sartorius Stedim Biotech , une entreprise spécialisée dans le développement de processus de production et de fabrication de biomédicaments et de vaccins, qui a signé en février 2022 un bail commercial de 10 ans (dont 4 ans fermes) et a réalisé d'importants travaux au moment de son installation ;

, une entreprise spécialisée dans le développement de processus de production et de fabrication de biomédicaments et de vaccins, qui a signé en février 2022 un bail commercial de 10 ans (dont 4 ans fermes) et a réalisé d'importants travaux au moment de son installation ; La société Nixca , fabricant français de moteurs et de systèmes d'impression à jet d'encre racheté début 2023 par le japonais Kyocera Corporation (producteur de céramique fine) ;

, fabricant français de moteurs et de systèmes d'impression à jet d'encre racheté début 2023 par le japonais Kyocera Corporation (producteur de céramique fine) ; La société SEDIF .

« Des locaux d’entrepôts, activités au sein d’emplacements stratégiques occupés par des locataires solides répondent tout à fait à la diversification souhaitée sur notre SCPI Altixia Cadence XII », résume la société de gestion Altixia REIM dans son communiqué.

Investir chez Altixia Cadence XII Retrouvez cet article sur Primaliance.com