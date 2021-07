La SCPI Affinités Pierre (Groupama Gan REIM) réalise sa 5ème augmentation de capital

Après avoir clôturé avec succès et par anticipation sa 4ème augmentation de capital le 31 mars 2021 avec 147.602.000 € collectés hors prime d'émission (plus de 184 millions € en incluant la prime d'émission de 50€ par part), à peine plus de 18 mois après le démarrage de l'opération le 6 août 2019 -et ceci malgré la pandémie de Covid-19 qui a perturbé l'essentiel de l'année 2020-, la SCPI Affinités Pierre de Groupama Gan REIM a annoncé l'ouverture de sa 5ème augmentation de capital le 26 avril 2021.

Le prix de souscription fixé par la société de gestion reste inchangé à 250€, dont 200€ de valeur nominale et 50€ de prime d'émission. Le nombre de parts minimum pour la première souscription est de 5 parts. La commission de souscription est de 10% TTC du prix de souscription soit 25€ TTC par part. Sauf en cas de clôture anticipée, l'opération est prévue pour clôturer le 31 décembre 2023. Le montant total de la souscription proposée au public est de 240.000.000 € de capital par création de 1.200.000 parts, soit 300.000.000 € de collecte prime d'émission incluse. Cela représenterait un doublement de la capitalisation de la SCPI à fin mars 2021 (297 millions €), sachant que la SCPI Affinités Pierre a déjà quasiment doublé de capitalisation depuis le début de la pandémie (elle avait moins de 158 millions € de capitalisation au 31/12/2019).

Malgré ce rythme de collecte très dynamique sur Affinités Pierre, la société de gestion Groupama Gan REIM parvient à garder un rythme d'investissement soutenu, permettant au véhicule de conserver un léger effet de levier : il y avait 22,7 millions € d'endettement bancaire sur la SCPI à fin mars 2021, soit entre 7% et 8% de la capitalisation. Au 1er trimestre 2021, une belle acquisition a été réalisée à Paris intra-muros : un ensemble immobilier mixte de bureaux et de commerces de plus de 1600 m2 pour un montant de 33,8 millions €. Il s'agit du 260 boulevard Saint-Germain dans le 7ème arrondissement, loué à 3 locataires principaux : le cabinet d'avocats Kiejman & Marembert, le fabricant de meubles Cassina et la Banque Populaire. Le taux de rendement locatif de l'actif a été gardé confidentiel par la société de gestion.

Au 31 mars 2021, date de la dernière « photographie » publiée par Groupama Gan REIM à l'occasion du bulletin d'information du 1er trimestre 2021, la SCPI Affinités Pierre détenait un patrimoine diversifié sur une vingtaine de villes françaises réparties sur l'ensemble du territoire (dont 20% à Paris), avec une ventilation sectorielle majoritaire sur des actifs de bureaux (64%) et une diversification en logistique (22%) et en commerces (14%). Le taux d'occupation financier du patrimoine était de 94,5% au 1er trimestre 2021 avec des baux d'une échéance ferme moyenne supérieure à 7 ans.