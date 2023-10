La SCPI ActivImmo (Alderan) finalise 9 acquisitions pour 54 millions d'euros au T3 2023

Dans un contexte de marché hostile, la SCPI ActivImmo – spécialisée dans l’immobilier logistique – continue de collecter et fait preuve d’une belle dynamique dans son rythme d’acquisitions. Au 3ème trimestre, ce sont neuf actifs qui ont rejoint son patrimoine pour un montant global de 54 millions d'euros, hors droits.

La société de gestion Alderan a tiré profit d’un marché immobilier très favorable aux acquéreurs disposant de fonds propres pour cibler des opérations « rapides » à fort niveau de rendement immobilier, encaissant immédiatement un effet relutif sur la performance future de sa SCPI. Parmi les acquisitions du trimestre, on retiendra la finalisation du portefeuille « Big Deal » (les 5 derniers actifs sur 22 au total) d’une valeur globale de 110 millions d'euros.

La clôture du portefeuille « Big Deal »

La SCPI ActivImmo a finalisé neuf acquisitions pour un montant global proche de 54 millions d'euros (hors droits) au T3 2023 , dont 30 millions d'euros engagés sur les cinq derniers actifs du portefeuille « Big Deal » négocié au printemps 2023 : ils représentent une valeur totale de 110 millions d'euros pour 22 actifs.

Les conditions de marché actuelles permettent à Alderan de faire des bonnes affaires dans des délais très courts , parfois sans passer par la case « promesse de vente » ! En effet, le fait de ne pas dépendre de financements bancaires met ActivImmo en position de force par rapport à de nombreux autres acheteurs. Ces opérations opportunistes ont un effet relutif immédiat sur la performance d’ActivImmo grâce aux niveaux de rendements immobiliers élevés qui sont négociés par Alderan.

Concernant la finalisation du portefeuille « Big Deal », une opération « 100% off-market » sourcée grâce à l’expertise ancienne et spécifique d’Aleran dans le domaine de la logistique, il s’agit des phases 2 et 3 de la transaction , actées respectivement le 6 juillet et le 1er août 2023. La phase 1 a été finalisée le 21 juin. Elle comportait dix-sept actifs, tandis que la phase 2 comporte quatre actifs et la phase 3 un actif.

Ces cinq derniers actifs (4+1) du portefeuille « Big Deal » transactés sur le 3ème trimestre sont :

deux entrepôts logistiques situés à Bruges (33) et Fretin (59) ;

trois sites d’activités localisés à Moissy-Cramayel (77), Ingré (45) et Savigny-sur-Orge (91).

Alderan estime que « cette opération constitue une rare opportunité sur le marché des locaux d’activités et de la logistique , offrant un revenu robuste, une excellente diversification géographique et des gisements de création de valeur à long terme par le biais de la faible densité de construction et du potentiel de réversion positive ».

En complément des cinq derniers actifs du portefeuille « Big Deal », la SCPI ActivImmo a également signé l’acquisition de quatre actifs indépendants , tous situés sur la dorsale logistique, pour un montant proche de 24 millions d'euros, hors droits. Il s’agit :

un ensemble tertiaire de 5.767 m² situé à Andrézieux-Bouthéon (42) ;

un centre de messagerie de 4.250 m² situé à Voreppe (38) négocié « off-market » ;

un parc tertiaire de 4.771 m² situé à Boulogne-sur-Mer (62), également signé en « off market » ;

un entrepôt logistique de 6.920 m² situé à Beauvais (60) acquis sans promesse d’achat préalable.

Le cap du million de m² a été franchi pour la SCPI ActivImmo

À l’issue de ces neuf acquisitions réalisées au 3ème trimestre, le portefeuille d’ActivImmo comporte désormais 161 actifs situés en France, en Espagne et en Italie. Ainsi, Alderan – qui estime être le premier acquéreur d’actifs logistiques et d’activités en France – se félicite d’avoir franchi le seuil symbolique du million de mètres carrés sur le patrimoine immobilier de sa SCPI ActivImmo.

Depuis quelques trimestres, le vent a tourné sur les marchés immobiliers et la situation est devenue très favorable aux acteurs comme Alderan, disposant de liquidités importantes mobilisables dans des délais restreints. En effet, le niveau de collecte sur ActivImmo donne le pouvoir à cette SCPI d’acquérir les actifs sur fonds propres , sans avoir besoin de souscrire à des emprunts bancaires. Cela octroie à la société de gestion une capacité de négociation indéniable auprès des vendeurs selon l’adage bien connu : « cash is king ».

Concrètement, Alderan revendique une amélioration significative des termes de ses transactions entre les exigences initiales des vendeurs et les prix finaux obtenus. Sur l’une des opérations signées au 3ème trimestre, Alderan a ainsi augmenté de 0,47% le taux de rendement immobilier de l’actif sous-jacent au moment de la signature de l’acte de vente.