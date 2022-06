La SCPI Accimmo Pierre de BNP Paribas REIM acquiert auprès d’AEW un portefeuille de 17 magasins Décathlon

Créée il y a une trentaine d’années, la SCPI Accimmo Pierre gérée par BNP Paribas REIM capitalise aujourd’hui plus de 3,5 milliards € (chiffre au 31/12/2021), c’est un des plus importants véhicules immobiliers du marché. Essentiellement investie en actifs de bureaux à Paris et en région Île-de- France, cette SCPI patrimoniale bénéficie d’une diversification à la marge de son patrimoine immobilier sur les secteurs du commerce, de la logistique et de l’hôtellerie de plein air. La récente

opération annoncée par BNP Paribas REIM pour le compte d’Accimmo Pierre sur un portefeuille de 17 magasins Décathlon va permettre de renforcer cette diversification sectorielle.

Le portefeuille Olympe : 17 magasins Décathlon pour une surface globale de 85.000 m 2



BNP Paribas REIM a récemment annoncé l’acquisition -pour le compte de sa SCPI à capital variable Accimmo Pierre - du portefeuille Olympe auprès du gérant immobilier européen AEW. Ce portefeuille se ventile sur 17 locaux commerciaux loués à l’enseigne de sport Décathlon, répartis sur l’ensemble du territoire national. La surface locative totale du portefeuille est proche de 85 000 m². BNP Paribas REIM souligne dans son communiqué que ces actifs commerciaux sont intégrés à des « zones commerciales puissantes » et peuvent être considérés comme « leaders de leur zone de chalandise ». En termes de répartition géographique, le portefeuille Olympe présente les caractéristiques suivantes :

- 5 magasins dans les Hauts-de-France à Amiens, Boulogne-sur-Mer, Béthune, Saint-Omer et Maubeuge

- 3 magasins dans la région du Grand-Est à Colmar, Epinal et Forbach

- 3 magasins en Bourgogne-Franche-Comté à Besançon, Chalon-sur-Saône et Montbéliard

- 3 magasins en Provence-Alpes-Côte d’Azur à Fréjus, Vitrolles et Grasse

- 1 magasin en Ile-de-France à Mantes-la-Jolie

- 1 magasin en Nouvelle Aquitaine à Brive-la-Gaillarde

- 1 magasin en région Auvergne-Rhône-Alpes à Chambéry

BNP Paribas REIM précise dans son communiqué : « Il s’agit d’actifs stratégiques où Décathlon est présent depuis 25 ans en moyenne. Ce portefeuille bénéficie d’une contrepartie locative pérenne et d’excellente qualité dans le secteur de l’équipement sportif en croissance et très résilient. Cet investissement vient compléter le patrimoine de la SCPI Accimmo Pierre tout en participant à la

stratégie de diversification du fonds notamment sur la typologie commerce. »

Un portefeuille résilient apportant une diversification sectorielle et régionale intéressante

Alors que la SCPI Accimmo Pierre investit traditionnellement dans le secteur des bureaux franciliens neufs ou récents -avec un focus particulier sur l’aspect environnemental depuis l’obtention du label

ISR en février 2022-, l’acquisition du portefeuille Olympe -constitué à 100% de locaux commerciaux situés à plus de 90% en régions- signe une démarche de diversification pertinente pour le véhicule géré par BNP Paribas REIM, que ce soit sur l’axe géographique ou l’axe sectoriel, dans un contexte post-crise sanitaire. « Cet investissement s’inscrit dans la volonté de diversifier le portefeuille de la SCPI Accimmo Pierre tant en termes de typologie d’actifs qu’en termes de géographie. De plus, cette acquisition d’un portefeuille d’actifs stratégiques pour Décathlon, nous permet d’être confiants sur la pérennité des revenus locatifs » analyse ainsi Claire Grandin, Directrice adjointe des investissements de BNP Paribas REIM France.

« Après plus de 12 ans de gestion en partenariat avec Décathlon, ce portefeuille a montré une belle résilience au travers des années mais également des différents contextes de marché, nous sommes ravis de l’issue de cette vente » complète Alexia Delaire, Directrice Asset Management Commerce de AEW.