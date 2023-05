La SCPI Accimmo Pierre (BNP Paribas REIM) a entamé la restructuration lourde d’un immeuble de 24.000 m2 à Paris 13ème

C’est un immeuble de bureaux que la SCPI Accimmo Pierre de BNP Paribas REIM avait acquis en juillet 2020 auprès de l’investisseur allemand Deka Immobilien. Situé au 60 avenue Pierre Mendès France - 47 quai d’Austerlitz dans le 13è arrondissement de Paris, et développant une surface de 24 000 m², il a été libéré par son précédent locataire Natixis (groupe BPCE) en 2021 et a fait l’objet d’un programme de restructuration lourde pour un repositionnement locatif à échéance 2026. Il est d’ores et déjà réservé par la Caisse des Dépôts qui souhaite regrouper une bonne partie de ses équipes dans le quartier d’affaires du 13ème arrondissement de Paris.

Une restructuration complète pour un bâtiment de 2003, amorce d’un nouveau cycle de vie





Le bâtiment de 24.000 m2 que la SCPI Accimmo Pierre ambitionne de rénover de fond en comble a été érigé en 2003 dans ce nouveau quartier d’affaires situé au sud-est de la capitale. Le projet de restructuration est piloté par l’agence d’architecture Cro&Co Architecture et l’assistant à maîtrise d’ouvrage Orféo Développement. L’idée centrale est de repositionner l’immeuble pour plus de fonctionnalité et de convivialité avec un souci de minimiser les émissions carbonées . Il y aura un gros travail sur les espaces communs, en particulier la création d’un hall lumineux disposant d’une mezzanine et d’un escalier monumental. Au rez-de-chaussée, les jeux de transparence et les vues sur la Seine promettent une impression générale de haut standing pour les futurs visiteurs. Un autre axe sera développé sur le thème des services offerts aux utilisateurs : restaurants, espaces wellness, vestiaires, parking vélos, meeting centers… Sur la problématique principale des plateaux de bureaux en étages, les concepteurs veulent privilégier une plus grande modularité et une meilleure efficience d’utilisation. Enfin, deux grandes terrasses végétalisées feront la part belle à la biodiversité et à la récupération des eaux pluviales, avec des vues panoramiques sur Paris et la Seine.

Une stratégie « bas carbone » à chaque étape du projet



Dans le cadre des nouvelles exigences environnementales encadrant l’immobilier tertiaire, le bâtiment bénéficie d’un travail d’ingénierie important sur la façade qui combine reprise d’éléments antérieurs et création de nouvelles structures. Pour éviter une surchauffe l’été et diminuer les besoin en climatisation, un dispositif de brise-soleils sera mis en place sur la façade, comme partie intégrante de la signature esthétique du bâtiment.

Le souci de diminuer les consommations énergétiques du bâtiment va de pair avec une approche bas carbone sur le chantier lui-même . Le réemploi de certains matériaux déjà en place sur un bâtiment qui n’a qu’une vingtaine d’années est un axe important en termes de durabilité et d’économie des matières premières.

En droite ligne avec la labellisation ISR de la SCPI Accimmo Pierre obtenue en décembre 2021 (cette SCPI étant un des plus importants véhicules immobiliers non cotés à avoir obtenu le label ISR avec une valeur de patrimoine de 3,7 milliards € ventilés sur 136 immeubles), l’immeuble du 47 Quai d’Austerlitz vise à terme les certifications et labellisations environnementales Well, BBCA, HQE, Biodivercity, Osmoz, Wiredscore, et Accessibilité . Cela lui permettra d’anticiper dès 2026 le niveau Décret Tertiaire 2040 (-50% d’émissions de GES par rapport à une référence 2010 ou postérieure).

« La rénovation du 47 Austerlitz démontre les avancées techniques réalisées ces dernières années en matière de décarbonisation des actifs . Bien que ‘récent’, l’immeuble améliore considérablement sa performance environnementale grâce aux réflexions conjointes menées par les maîtrises d’ouvrage et d’œuvre. Nous sommes ravis de lancer ce projet pour la Caisse des Dépôts, et fiers d’être en mesure de répondre aux ambitions élevées de notre trajectoire bas carbone que nous partageons avec ce Groupe », résume Sébastien Bourgeois, Directeur du département Project Management de BNP Paribas REIM France. « Le 47 Austerlitz illustre la capacité de nos équipes à réinventer la valeur d’usage d’ensembles immobiliers majeurs, de mettre en œuvre la stratégie de modernisation et de valorisation patrimoniale de la SCPI Accimmo Pierre et de suivre l’ambitieuse feuille de route ESG fixée par BNP Paribas REIM , dont 85 % des fonds ouverts à la collecte sur le marché primaire auprès de tous les investisseurs sont aujourd’hui conformes aux articles 8 et 9 de la réglementation SFDR [Sustainable Finance Disclosure Regulation] », complète Guillaume Delattre, Chief Investment Officer de BNP Paribas REIM France.