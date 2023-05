Si l’économie circulaire a le vent en poupe, les Français ne semblent pourtant pas trop adhérer à l’idée de réparer plus pour acheter moins. Ou en tous cas, ils utilisent peu le « bonus réparation » mis en place par l’Etat, permettant de percevoir une aide financière lorsque les appareils défectueux sont réparés par des magasins labellisés QualiRépar. A date, seuls 20.000 dossiers de ce type ont en effet été constitués depuis la mise en place du dispositif, le 15 décembre 2022. Pour tenter de le booster, les pouvoirs publics procèdent à des améliorations qui seront d’autant bienvenues que les prix des réparations suivent le cours de l’inflation et ne cessent d’augmenter.

La réparation des appareils coûte plus cher, mais le bonus augmente-iStock-ronstik

Revue de détail des changements annoncés

Les différents ajustements opérés sur le bonus réparation par le gouvernement prendront effet au 1er juillet prochain. Ils comprennent trois volets : Les enveloppes forfaitaires sont doublées Le bonus réparation prend la forme d’une remise forfaitaire directement consentie par le réparateur, lequel doit obligatoirement être labellisé « QualiRépar ». Cette réduction sera tout simplement doublée à compter du 1er juillet prochain. Elle passera ainsi, par exemple, de 10 à 20 euros pour un grille-pain. Pour un aspirateur, une trottinette électrique ou une perceuse, de 15 à 30 euros. Pour une console de jeux, de 20 à 40 euros. Pour un téléphone mobile, un lave-linge ou une tablette, l’aide accordée ne sera plus de 25 mais de 50 euros. Enfin, réparer un téléviseur permettra dorénavant d’économiser 60 euros au lieu de 30, et un ordinateur portable, 90 au lieu de 45. Les conditions d’obtention de la prime sont élargies A ce jour, une cinquantaine d’appareils sont intégrés au dispositif. D’autres, tels que les fours, les robots culinaires ou les ordinateurs fixes, doivent rallier la liste en 2024. Les climatiseurs mobiles ou encore les ventilateurs en feront partie à l’horizon 2025. Mais la liste des produits éligibles à vocation à être élargie. L’idée est qu’elle devienne de plus en plus dense. D’ores et déjà, le ministère de l’écologie à annoncé que les écrans de smartphones, qui faisaient l’objet d’une importante demande, mais étaient exclus du dispositif, vont le rejoindre. Le réseau QualiRépar est boosté Le bonus réparation, on l’a vu, n’est octroyé que par les réparateurs agréés QualiRépar. Or, seuls 1200 le sont actuellement sur le territoire. Augmenter leur nombre semble donc relever du pur bon sens ! Pour ce faire, le gouvernement évangélise auprès des grandes enseignes telles qu’Apple ou Fnac Darty qui trainent les pieds ! Par ailleurs, pour faciliter l’intégration de petits indépendants, le coût du label va être abaissé.

Les conditions rédhibitoires qui restent valables pour bénéficier de la réduction forfaitaire

Outre l’obligation de confier son matériel à un réparateur agréé, il faut également qu’il ne soit couvert, ni par une assurance, ni par le délai de garantie légale de deux ans... Il faut par ailleurs que l’appareil à réparer soit en panne et non cassé (y compris pour l’écran du smartphone). Enfin, le montant de la réparation doit être supérieur à la remise forfaitaire, et doit même, dans certain cas, atteindre un montant minimal (ex : 180 euros pour un ordinateur portable).