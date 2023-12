La remise d’un prix international d’urbanisme à Anne Hidalgo fait réagir

La maire de Paris a reçu un prix qui récompense sa vision du développement urbain, ce qui ne manque pas de susciter l’incompréhension de ses détracteurs.

Après avoir figuré parmi les urbanistes les plus influents de la planète , la maire de Paris vient de recevoir le Prix international Urban Land Institute (ULI) 2023 pour les Visionnaires du développement urbain. Ce prix s’accompagne d’un chèque de 100.000 dollars, soit 91.000 euros environ, qu’Anne Hidalgo fera don à une association qui vient en aide aux personnes vulnérables. « Sa vision de la ville du quart d’heure, qui se caractérise par une plus grande mobilité, une meilleure qualité de l’air, des espaces publics nombreux et des logements à des loyers accessibles à tous, est une source d’enseignement et d’inspiration pour l’Urban Land Institute et ses membres, qui souhaitent voir progresser ce même objectif », justifie Diane Hoskins, la présidente de l’ULI. Anne Hidalgo , qui salue une « reconnaissance des efforts collectifs qui ont propulsé Paris vers un paysage urbain plus inclusif, plus résilient et plus durable », est le quatrième maire au monde à recevoir cette distinction.

Cette récompense ne fait pas l’unanimité et suscite même l’incompréhension chez certains. Sur Twitter, on peut lire: « Mais qui sont ces guignols qui décernent de l’étranger des prix d’urbanisme à celle qui détruit Paris. Ils sont déjà venus dans cette ville? Ils la connaissent? Ou ils se fient à la communication mensongère de cette équipe de vandales? ». Ou encore « Je ris, c’est nerveux », d’Aurélien Véron, élu au Conseil de Paris, porte-parole du groupe d’opposition Changer Paris, dont Rachida Dati est présidente.

«Services rendus aux promoteurs»

Un autre membre du groupe Changer Paris commente auprès du Figaro : « C’est assez amusant, loin d’être le prix Nobel ou les Oscars pour le cinéma, où subitement on vous dit vous êtes le gagnant car vous êtes le meilleur, ce prix est un prix où il faut envoyer sa candidature, contrairement au prix d’architecture Pritzker » avant de pointer du doigt le parti pris du jury: « La division française du prix ULI est composée de partenaires d’Anne Hidalgo ou de personnes qui bénéficient d’opérations immobilières à Paris comme Groupama Immobilier qui a une opération sur les Champs-Élysées ou Bouygues Immobilier qui a plusieurs espaces à Paris . On se demande si ce n’est pas un prix remis pour services rendus à ces promoteurs ».

À l’inverse, du côté des professionnels de l’immobilier, les réactions sont positives. Christine Leconte, présidente du Conseil national de l’Ordre des architectes, salue cette distinction: « Face aux enjeux climatiques, la mairie de Paris et Anne Hidalgo se sont engagées concrètement dans un PLU bioclimatique ambitieux et à la hauteur des enjeux notamment d’adaptation aux canicules. L’exemple des cours oasis (NDLR les cours de récréation des écoles et collèges parisiens sont progressivement transformées en espaces plus végétalisés à Paris) mises en œuvre depuis déjà plusieurs années est une action concrète pour créer des îlots de fraîcheur. C’est une politique du long terme », confie-t-elle au Figaro .

Quant au président de l’Union Nationale des Aménageurs, François Rieussec, il voit dans cette distinction « un prix qui souligne qu’il ne faut pas arrêter les projets d’urbanisme. Il peut y avoir des projets vertueux qui améliorent les conditions de vie et apportent des solutions à la crise climatique et environnementale », et invite à ne pas s’arrêter de construire: « La ville de Paris a perdu 120.000 habitants en 9 ans, même si par ailleurs elle construit. Les centres des métropoles sont des locomotives mais la population est logée dans le périurbain, en périphérie. Il faut construire là où sont les besoins ».