La candidate du parti Les Républicains Valérie Pécresse a récemment détaillé ses propositions en matière de succession. Doublement du plafond des donations en ligne directe et défiscalisation accrue en ligne indirecte en sont les deux principaux piliers.

La proposition de Valérie Pécresse en matière de succession / iStock-Sam Edwards

Jusqu'à 200 000€ d'héritage entièrement défiscalisé

Entre Eric Zemmour, Marine Le Pen, Fabien Roussel, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo et à présent Valérie Pécresse, les principaux candidats à l'élection présidentielle ont tous présenté leurs propositions de réforme des droits de succession. La candidate du parti Les Républicains entend bien elle aussi marquer la campagne de son empreinte sur une des questions qui concerne de près les Français. Elle a ainsi présenté une première proposition : le doublement du plafond actuel des héritages en ligne directe, soit de parents à enfants. Si elle venait à être élue Président de la République, Valérie Pécresse ferait ainsi passer de 100 000€ à 200 000€ le montant d'un héritage entièrement défiscalisé transmis à chaque enfant. En complément, la candidate propose également d'augmenter de manière significative l'abattement fiscal dans le cadre d'une transmission indirecte cette fois, pour un frère, une sœur, un neveu ou une nièce par exemple. Le montant du coup de pouce passerait à 100 000€ contre un peu moins de 8 000€ à l'heure actuelle pour un neveu ou une nièce et plus de 15 900€ pour un frère ou une sœur. L'objectif affiché de ces deux mesures est de supprimer "les droits de succession pour 95% des Français" comme elle l'a déclaré lors d'une interview donnée fin janvier.

Réformer le mécanisme des donations du vivant

Valérie Pécresse souhaite aller un peu plus loin encore dans son projet de réforme, en se penchant à présent sur les donations du vivant. Actuellement, chaque parent a la possibilité de donner 100 000€ à chacun de ses enfants de manière totalement défiscalisée tous les quinze ans. La candidate propose de raccourcir ce délai, en le faisant tomber à six ans seulement. Plus encore, son projet de réforme sur les donations inclut d'autres membres d'une famille, et non plus exclusivement les enfants. Il intègre aussi les petits-enfants, les neveux et nièces. Dans ce cas, la donation du vivant serait défiscalisée jusqu'à un montant de 50 000€. Avec ces propositions, Valérie Pécresse semble ainsi être en adéquation avec les attentes d'une majorité de Français. C'est ce que révèle un sondage réalisé par OpinionWay-Square. Il en ressort deux faits marquants : 81% des personnes déclarent vouloir bénéficier d'une réduction des droits de succession et 85% affirment être en faveur d'un raccourcissement du délai entre deux donations défiscalisées - soit de 15 ans à 6 ans. Chose que propose donc la candidate Les Républicains. Reste que quelques voix s'élèvent contre les propositions de Valérie Pécresse. Certains affirment que la mesure coûterait trop cher aux caisses de l'Etat et qu'elle n'est pas encore correctement budgétisée dans le programme de la candidate. Et d'autres arguent que vouloir exonérer de droits de succession 95% des Français ne représente pas une avancée significative car 85% des Français en seraient déjà exonérés à l'heure actuelle.