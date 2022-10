La prime pour adapter les logements des seniors sera lancée dès 2024

Cette nouvelle aide, calquée sur le principe de Ma Prime Rénov’, est destinée aux citoyens âgés de 70 ans et plus, aux revenus modestes.

L’aide publique «MaPrimeAdapt’» pour adapter les logements au vieillissement et à la perte d’autonomie verra le jour le 1er janvier 2024, a promis mardi le ministre délégué à la Ville et au Logement Olivier Klein. « À partir du 1er janvier 2024, nous allons mettre en place une nouvelle aide unique, MaPrimeAdapt’, déployée par l’Anah (Agence nationale de l’habitat, NDLR) en lieu et place des aides actuelle s», a déclaré Olivier Klein lors d’un colloque consacré à l’économie des seniors à Paris. MaPrimeAdapt’ est calquée sur l’aide à la rénovation énergétique MaPrimeRénov’. Plus le propriétaire est aisé, moins la prime est élevée et inversement.

Un dispositif destiné à permettre aux propriétaires de vieillir en restant chez eux le plus longtemps possible. En installant notamment une douche à l’italienne, plus accessible aux seniors. MaPrimeAdapt’ vise à centraliser les aides à l’adaptation des logements pour les rendre plus lisibles et accessibles. Elle « devra être centrée sur nos concitoyens âgés de 70 ans et plus, aux revenus modestes et très modestes, dans une logique préventive et sans condition » de perte d’autonomie, a précisé Olivier Klein. « Et avec une aide incitative pour réduire le plus possible le reste à charge .»

18,3 millions d’habitants de 65 ans et plus en 2040

Concernant le budget qui lui sera alloué, l’entourage d’Olivier Klein commente: « les discussions interministérielles sont en cours d’atterrissage, nous pourrons faire les annonces budgétaires prochainement ». MaPrimeAdapt’ avait d’abord été évoquée en 2021 par la précédente ministre, Emmanuelle Wargon, puis reprise par Emmanuel Macron dans son programme présidentiel. Selon l’Insee, la France devrait compter 18,3 millions d’habitants de 65 ans et plus en 2040, soit 26,4% de la population, contre 14 millions en 2021 (20,7%). « Ne nous interdisons pas d’explorer d’autres pistes lorsqu’on connaît une situation de handicap ou, dès 60 ans, de perte d’autonomie précoce », a ajouté le ministre du logement. « Il nous faut être présents en amont, avant même que la perte d’autonomie ne devienne une réalité du quotidien », conclut-il.