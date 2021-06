En France, on compte de nombreux logements vacants. Aussi, le Gouvernement a décidé d'agir pour lutter contre ce phénomène problématique.

La lutte contre les logements vacants est engagée - iStock-JJFarquitectos

France : plus d'un million de logements vacants

Un Plan national de lutte contre les logements vacants

Logements vacants : le plan en pratique

En France, dans le parc privé, plus d'un million de logements sont vacants depuis au moins deux ans. Et, sur ce total, 300 000 sont situés en zone tendue. Un Plan national de lutte contre les logements vacants a donc été mis en place par le Gouvernement afin notamment de redynamiser certains territoires ou encore d'augmenter l'offre en logements sociaux. Des outils existent déjà contre la vacance des logements (taxe, réquisition...), mais cela ne suffit pas à enrayer le problème.Sur le site du ministère de la Transition écologique, il est expliqué que « la vacance est un phénomène complexe recouvrant des causes multiples liées à la fois aux caractéristiques des logements [...], de leurs propriétaires [...] et aux contextes locaux [...] ». Si des solutions de remise sur le marché existent, elles demeurent toutefois méconnues. Le Plan piloté par le Ministère du Logement et le Réseau national des collectivités mobilisées contre le logement vacant (RNCLV) s'articule autour de cinq grands axes : « Outiller les collectivités [...] ; Recenser, valoriser et diffuser l'ensemble des outils de lutte contre la vacance des logements ; Favoriser la mobilisation d'autres formes de logements et locaux vacants [...] ; Mobiliser les logements vacants pour mieux répondre aux différentes initiatives portées par le Gouvernement [...] ; Déployer de manière accélérée le Plan sur un échantillon de territoires. »Le premier objectif du Gouvernement est de mettre des outils à disposition des collectivités afin qu'elles repèrent, caractérisent et suivent les logements non occupés. Pour ce faire, le nouveau jeu de données LOVAC a été mis en place par la DHUP (Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages) en partenariat avec le CEREMA Hauts-de-France. La solution numérique Zéro Logement Vacant a aussi été lancée et compte quatre services dont l'aide à la prospection/caractérisation de logements ou encore un guide d'accompagnement personnalisé. « Recenser, valoriser et diffuser l'ensemble des outils de lutte contre la vacance des logements » est le deuxième axe choisi par le Gouvernement. Une plate-forme collaborative d'échanges dédiée aux collectivités et autres services de l'État a par conséquent été créée. La plate-forme facilhabitat.gouv.fr a de plus été lancée. Le Gouvernement veut aussi « favoriser la mobilisation d'autres formes de logements et locaux vacants » pour transformer les bureaux vides en logements et mettre en place des solutions sociales temporaires. Enfin, apporter une réponse territorialisée grâce aux dispositifs déjà existants et « déployer de manière accélérée le plan national de lutte contre les logements vacants grâce à un accompagnement renforcé » font aussi partie des idées développées via ce plan. Les lauréats de l'appel à candidatures lancé par le Gouvernement ont été annoncés le 1er juin. Ce sont ainsi 237 collectivités qui ont participé, et 68 qui ont été retenues dont la Communauté d'agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération ou encore Rennes Métropole.