La gagnante d’un appartement meublé à la loterie l’a refusé, le lot remis en jeu

Un appartement de 38 mètres carrés, proche de la mer, à Houlgate, en Normandie, est à gagner à la loterie.

« Ça n’a aucun sens », a pensé le directeur du Casino d’Houlgate (14), Alexandre Duval, lorsque la gagnante d’un appartement de 38 mètres carrés, non loin de la mer, à Houlgate, a décliné l’offre. Du 1er octobre 2024 au 5 janvier 2025, une grande loterie a été organisée pour tenter de remporter un appartement d’une valeur de 187.000 euros. La gagnante était une personne d’un certain âge, qui approchait les 90 ans, et « ne voulait pas s’embêter avec ce genre de choses », cite le directeur. Mais pour quelle raison a-t-elle participé à la loterie si elle savait qu’elle refuserait le lot ? « Elle espérait gagner les tickets de jeu qui faisaient partie des lots à gagner », explique le directeur du casino.

Un appartement remis en jeu pour la deuxième fois

Elle disposait d’un délai d’un mois pour donner une réponse ferme et définitive. Le directeur espérait qu’elle accepte le lot et le vende par la suite par exemple, si elle ne voulait pas le garder, ou bien le transmette à un enfant ou à une personne de la famille. Résultat, l’appartement « reste sur les bras » du casino et il est remis en jeu depuis le 6 juin et jusqu’à dimanche, minuit. Ce qui peut en arranger certains, qui auront donc une deuxième chance de gagner. Les participants doivent être majeurs et munis d’une carte d’identité. Il suffit de renseigner son numéro de téléphone dans une borne et le tour est joué. La participation est gratuite.

Le tirage au sort aura lieu le mercredi 25 juin . Le gagnant aura jusqu’au 31 août pour se faire connaître. Il devra vérifier le ticket gagnant sur la même borne où il a inscrit son numéro de téléphone. Sans manifestation de sa part, le lot sera remis en jeu pour la troisième fois. Environ 7000 personnes avaient participé au premier tirage au sort et là 20.000 candidats ont tenté leur chance. Un nombre de participants moins élevé qui s’explique par une durée de jeu plus restreinte.