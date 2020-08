La foncière belge Cofinimmo acquiert une maison de repos et de soins à la Haye (Pays-Bas)

Cofinimmo est une des plus importantes foncières cotées belges avec un patrimoine de 4,3 milliards € réparti majoritairement sur l'immobilier de santé (56% du patrimoine) et de bureaux (31%). Avec des baux très long terme (12 ans en moyenne) et un taux d'occupation financier de 97% à fin mars 2020, le portefeuille de cette foncière est très qualitatif : immeubles de bureaux majoritairement situés dans le Central Business District (CBD) de Bruxelles pour une valeur de 1,4 milliard € (563.000 m2), ainsi qu'un portefeuille d'actifs de santé réparti sur 5 pays européens (Allemagne, Belgique, France, Pays-Bas, Espagne) pour une valeur de 2,4 milliards €.

Révélé par la crise sanitaire du Covid-19, le manque cruel de structures médicales dans la plupart des pays européens a conduit à une réflexion globale sur l'investissement en matière de santé. Pour beaucoup de pays, c'est aussi l'occasion de s'interroger sur la prise en charge du grand âge, cette population se révélant bien souvent être la plus exposée en cas de pandémie.

Les foncières comme Cofinimmo, spécialisées depuis de nombreuses années dans les actifs de santé, tirent profit de la situation actuelle pour accélérer leurs investissements dans ce domaine devenu stratégique. C'est ainsi que Superstone N.V., filiale néerlandaise de Cofinimmo, vient d'annoncer l'acquisition pour environ 14 millions € d'une maison de repos et de soins à La Haye (Pays-Bas). Des travaux importants sont à réaliser sur cet actif, inclus en prévisionnel et qui représentent l'essentiel du prix d'achat annoncé (10 millions € sur 14). En effet, il est prévu de totalement rénover le site, et de réaliser une petite extension à l'arrière du bâtiment. Un objectif d'efficience énergétique est également recherché, avec le passage d'un niveau de label énergétique D à A après travaux. L'actif qui disposera à la livraison en septembre 2021 d'une surface utile de 5400 m2 et de 87 lits est loué à la fondation Stichting Haagse Wijk (HWW zorg) qui opère onze maisons similaires à La Haye.

« Avec cette transaction, nous pouvons à nouveau exploiter pleinement notre expertise et notre savoir-faire en vue d'organiser une reconversion au bénéfice de la collectivité. Cela illustre une nouvelle fois notre stratégie dans le secteur de l'immobilier de santé qui consiste à proposer des immeubles de soins de qualité », analyse Jean-Pierre Hanin, CEO de Cofinimmo.