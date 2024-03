La drôle de raison qui a poussé Michel Sardou à quitter la Normandie

Le chanteur de 77 ans a vendu son manoir dans le Calvados (14) ainsi que son appartement parisien pour acquérir une villa dans le Var.

Michel Sardou a chanté la pluie («La pluie de Jules César», en 1980), il la déteste aussi. Cela ne l’a pas empêché de passer 15 ans « chouettes » en Normandie - à Vauville exactement, un petit village du Calvados - où il possédait un manoir du 16e siècle qui a tout de suite attiré son attention et était sa résidence principale. « Il y avait ses habitudes: regarder des films de Sylvester Stallone dans sa chambre ou sa salle de cinéma pour être tranquille », confie Florent Barraco, journaliste au Figaro , auteur de «Michel Sardou, Vérités et Légendes» (Éditions Perrin).

Le chanteur de 77 ans avait aussi choisi la Normandie pour y installer ses chevaux. Au haras du Quesnay précisément, toujours à Vauville. Mais le haras a été récemment vendu et l’interprète du «Lac du Connemara» (1981) a dû se rendre à l’évidence. « Je ne saurais plus où mettre mes chevaux », confiait-il au Pays d’Auge en décembre 2022. Michel Sardou s’était également lancé dans l’élevage de chevaux mais son écurie a été radiée il y a près d’un an . Une raison supplémentaire pour sans doute mettre les voiles. À regret. « J’étais chez moi au Quesnay, je faisais ce que je voulais, j’allais, je venais », explique celui qui se disait « carrément normand ».

Mais les chevaux ne sont pas la seule explication à son départ . La pluie aussi. La Normandie est une région réputée pour sa douceur de vivre mais aussi pour sa météo changeante. Et il semble que, dans ce domaine, les derniers mois aient convaincu Michel Sardou de quitter le Pays d’Auge. « Il a plu pendant huit mois », enrage le chanteur qui a assuré qu’ il a pris sa retraite de la chanson et du théâtre, dans Le Parisien . Direction le Midi, du côté de Bormes-les-Mimosas (83) où l’attend une superbe villa aux murs de pierre avec une vue à couper le souffle, au-dessus des plages de sable fin et des falaises escarpées.

Si le septuagénaire a décidé de tourner le dos à sa Normandie, il aussi fait le choix de quitter Paris où il possédait un appartement dans le 16e arrondissement. Une « tanière, décorée avec soin et sobriété ». « J’avais peur de mal vendre mon appartement avec la crise immobilière et je suis tombé sur un monsieur qui voulait absolument se barrer de la Tour Eiffel. Il n’a pas discuté un franc », confie-t-il. De quoi faire des jaloux chez les vendeurs qui, même pour des logements luxueux, doivent souvent consentir des baisses de prix .