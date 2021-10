La demande de piscines s'envole en 2021

Selon la Fédération des Professionnels de la Piscine et du Spa (FPP), 250.000 piscines vont faire leur apparition dans les jardins, portant le nombre total à plus de 3,2 millions.

L'hiver et ses basses températures qui arrivent ne semblent pas décourager les Français en quête d'un espace pour se baigner. Selon les premières prévisions de la Fédération des Professionnels de la Piscine et du Spa (FPP), le secteur connaît une forte hausse d'activité en 2021. 250.000 piscines (environ 91.000 bassins enterrés et 158.000 hors sol) vont faire leur apparition dans les jardins, portant le nombre total à plus de 3,2 millions.

Alors que les dix premiers mois de 2020 ont été marqués par des chantiers majoritairement ralentis voire à l'arrêt, «le nombre de piscines construites a bondi de +52,5 % au 1 er semestre 2021» par rapport à la même période l'an passé, détaille la FPP dans un communiqué. Les ventes ont, elles, gagné 55 %. Le chiffre d'affaires du secteur a lui aussi augmenté de 55%. Une progression jugée «spectaculaire» par le FPP «qui s'explique par le ralentissement qui a eu lieu sur la même période en 2020 en raison de la crise Covid (-2,5 %)». Le chiffre d'affaires des produits rattachés à la piscine connaît lui aussi un bond de 48,5%.

Pour autant, ces résultats exceptionnellement hauts ne sauraient continuer de croître et les professionnels s'attendent à «un retour à la normale dans les mois qui viennent». En effet, les devis ne connaissent qu'une hausse de 18,5% au premier semestre 2021 laissant imaginer que «le marché des piscines devrait reprendre son rythme de croisière en poursuivant avec une hausse plus modérée». Les mois de mai et juin montrent également un retour à une croissance plus classique avec des hausses respectives de 5 % et 3% de devis signés. Au total, sur l'ensemble de l'année, l'évolution du nombre de bassins terminés devrait connaître une croissance de +30% par rapport à 2020, prédit la FPP, de même pour le nombre de piscines vendues.

Difficultés à recruter

Mais cette forte demande n'est pas sans conséquence et contraint tous les acteurs à travailler «en flux tendus», souligne la fédération. D'autant que le secteur rencontre comme beaucoup d'autres des difficultés à recruter. «Neuf piscinistes sur dix ont ainsi prévu d'embaucher cette année», assure la fédération qui a donc mis en place plusieurs initiatives pour aider les entreprises à embaucher. Elle souhaiterait notamment «faciliter la reconversion des personnes formées aux métiers du sport vers les métiers de la piscine». Un point sur lequel elle a «entamé une réflexion avec la ministre chargée des sports». Autre difficulté pour le secteur : la hausse des prix des matières premières qui touche le monde entier.