La colocation reste-t-elle une solution plus économique que le studio ?

La colocation reste moins chère que la location d'un studio individuel mais l'écart se resserre. (illustration) (congerdesign / Pixabay)

En cette période de rentrée scolaire, de nombreux étudiants cherchant encore désespérément un logement vont se tourner vers la colocation. Cette solution permet d'accéder à des espaces communs plus grands, de faire des rencontres, mais surtout de payer moins cher. Comme le révèle une récente étude de Locservice.fr relayée par BFMTV , la colocation n'échappe cependant pas à la flambée des loyers observée dans les grandes villes.

De nombreuses offres à Saint-Étienne

En 2024, il faut en moyenne débourser 476 euros charges comprises pour une chambre en colocation en France, soit 6,2 % de plus que l'année dernière. Cette solution reste en moyenne 15 % moins chère que la location d'un studio, évaluée à environ 550 euros sur l'ensemble du territoire. Mais l'écart se resserre. Il atteignait en effet 22 % en 2023 et 27 % en 2022. « Les biens proposés en colocation sont en effet souvent rénovés donc de bon standing, ce qui renforce ce phénomène » , explique Ivan Thiébault, data analyste chez Locservice.fr.

À Paris, une chambre en colocation se loue en moyenne 744 euros, une augmentation de 2,9 % par rapport à l’année dernière. En Île-de-France, le tarif est de 593 euros (+6,8 %), tandis que dans le reste de la France, il s’élève à 432 euros (+5,6 %). Paris reste par ailleurs la ville où trouver une colocation est le plus difficile, mais le marché s'avère également tendu à La Rochelle, Lyon, Rennes ou Metz. En revanche, Saint-Étienne se distingue comme la ville la plus accessible pour la colocation, avec presque cinq fois plus de chambres disponibles que de candidats. Pau, Le Havre, Nîmes et Poitiers suivent dans ce classement.

28 ans en moyenne

Contrairement à une idée reçue, la colocation ne concerne pas uniquement les étudiants : 41 % des candidats sont actifs et 5 % retraités ou sans emploi. L'âge moyen d'un colocataire est de 28 ans. Les moins de 30 ans représentent 74 % des candidats, contre 8 % pour les plus de 50 ans.

L’âge se révèle d'ailleurs un critère important dans la sélection des colocataires : 22 % des candidats préfèrent des personnes de moins de 30 ans, tandis que seulement 30 % acceptent des profils de plus de 50 ans.