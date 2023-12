La Bourse séduit à nouveau les épargnants, surtout les plus jeunes

L’Autorité des marchés financiers pointe dans une étude le retour des placements en actions.

La Bourse revient à la mode dans l’opinion publique. C’est une étude de l’AMF ( Autorité des marchés financiers ) qui pointe du doigt le phénomène. 32 % des 2386 personnes interrogées sont intéressées par les placements en actions. C’est le pourcentage le plus élevé depuis la création en 2017 de ce baromètre de l’investissement. La bonne tenue du CAC 40 cette année n’y est pas pour rien: sa valeur a augmenté de 17 % depuis janvier 2023.

Cet intérêt pour la Bourse est très marqué chez les jeunes (moins de 35 ans): 43 % d’entre eux s’intéressent aux actions cette année, soit 13 points de plus que l’année dernière. Il faut dire que 2022 n’avait pas été un bon cru pour les épargnants. Avec le début de la guerre en Ukraine, la Bourse avait perdu 9,5 % de sa valeur.

Le tonus de la Bourse

Et seulement 25 % des personnes avaient montré de l’intérêt en 2022 pour l’investissement dans des actions. Aujourd’hui que la Bourse a retrouvé des couleurs, les voyants sont revenus au vert: 28 % des Français affichent leur confiance pour ce type de placement quand ils n’étaient que 21 % l’année dernière. Mais tout placement comporte un risque.

Les plus jeunes y sont le plus exposés. 35 % des moins de 35 ans ont déjà été victimes d’une escroquerie sur un placement financier contre 6 % des 55 ans et plus. «Je mets particulièrement en garde les plus jeunes contre les informations et offres qui circulent sur les réseaux sociaux, parfois relayées par des influenceurs. Il faut s’informer en lisant les documents réglementaires» , avertit la présidente de l’AMF, Marie-Anne Barbat-Layani.

