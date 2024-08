«La banque bloque nos prêts à cause des travaux»: malgré 2 CDI, ils peinent à trouver un logement

Candice et Greggory doivent quitter le logement qu’ils louent en novembre. Ils ne trouvent pas d’autre bien à louer qui rentre dans leur budget.

« On a reçu un courrier de notre propriétaire au mois de mai nous annonçant qu’il vendait la maison », s’alarme Candice, 39 ans, habitante de Caix, dans la Somme (80). D’ici le 30 novembre, elle devra quitter les lieux, après avoir reçu un congé pour vente. Le hic? Elle ne trouve pas d’autre location qui rentre dans son budget. Les locations qu’elle déniche péniblement avec son compagnon coûtent trop cher . Ils recherchent un logement avec trois ou quatre chambres pour moins de 750 euros. Actuellement, leur loyer s’élève à 630 euros pour trois chambres.

« On doit payer une nounou tous les mois pour faire garder notre bébé d’un an, on a l’électricité à côté, le crédit de voiture… On ne peut pas mettre plus dans le loyer », reconnaît Candice auprès du Courrier Picard . Et pourtant, l’ambulancière taxi est en CDI tout comme son mari qui occupe la même profession. « J’ai postulé pour des logements auprès des mairies des alentours… Refusé, malgré nos deux CDI et une lettre du propriétaire certifiant que je règle bien mes loyers. On m’a dit qu’il y avait des gens qui étaient plus dans le besoin que moi », se lamente-t-elle. Le couple a également formulé une demande de logement social mais il n’est pas prioritaire. Candice et Greggory sont en capacité de payer un loyer, selon le bailleur social contacté par Candice.

Un logement énergivore trop cher à mettre aux normes

Comme ils ne parviennent pas à louer un logement, les locataires se sont mis en quête d’un bien à acheter. Sauf que la tâche est encore plus ardue. Ils ont trouvé une maison qui rentre dans leur budget mais la banque a refusé leur demande de prêt. En cause? Les travaux de rénovation énergétique qu’il faut entreprendre. Le DPE (diagnostic de performance énergétique) était trop énergivore donc il était nécessaire de prévoir une enveloppe supplémentaire pour mettre le logement aux normes. Aucune banque n’a accepté de leur prêter de l’argent pour réaliser ces travaux et le couple a dû tirer une croix sur cette maison. Candice se tourne alors vers une maison sans travaux, avec un meilleur DPE, mais les prix explosent et il leur est impossible de payer une pareille somme. Dans l’incapacité de devenir propriétaires ou locataire d’un nouveau bien, Greggory et Candice se retrouvent coincés dans une situation inextricable.