L’un des plus hauts appartements du monde est à vendre pour 51 millions de dollars

Occupant les 107e et 108e étages de Burj Khalifa à Dubaï, l’appartement de près de 2000 m² sera livré brut de béton.

Pour ceux qui aiment dominer la ville où ils vivent, l’occasion est unique. Reste à apprécier Dubaï et à disposer de (très très) gros moyens. Occupant les 107e et 108e étages, ce penthouse d’exception permet de disposer de près de 2000 m² habitables, à 400 mètres au-dessus du sol. Affiché à 51 millions de dollars (45,4 millions d’euros), le bien est proposé brut de béton. Une formule qui permet, certes, de partir d’une feuille blanche pour imaginer le décor de ses rêves mais qui rallongera la facture d’au moins 10 millions de dollars, selon Asad Khan, l’agent immobilier chargé de la vente.

Mais pourquoi donc cet appartement est-il mis en vente aussi tardivement ? Il semble que le logement soit resté jusqu’en 2020 aux mains de Mohamed Alabbar, le fondateur d’Emaar, promoteur de Burj Khalifa. Une dizaine d’années de vacance, officiellement pour réserver les lieux à un mystérieux VIP. C’est finalement l’investisseur Karl Haddad qui a racheté les lieux avant de jeter l’éponge, estimant qu’il n’a pas assez de temps disponible actuellement pour encadrer ce chantier. D’où cette récente mise en vente.

Un appartement plus haut, à New York

Rappelons que si ce logement est le plus grand de cette tour emblématique de Dubaï, il conserve près d’une soixantaine d’étages au-dessus de lui. La plupart de ces niveaux sont constitués d’espaces techniques et de bureaux mais il y a aussi un restaurant au 122e étage et des plateformes d’observations réparties entre les 124e et 125e étages. Quant au duplex le plus haut du monde, il semble qu’il soit à Manhattan, au sommet de la Central Park Tower, à une trentaine de mètres au-dessus de celui de Dubaï . Et pour un prix 4 fois plus élevé, soit 195 millions de dollars, mais celui-ci est entièrement équipé, aménagé et parfaitement habitable...

Côté prestations, elles sont évidemment limitées puisque tout est à créer. Il n’en reste pas moins que l’appartement est vendu avec une piscine intérieure, un ascenseur privatif et un espace de parking en adéquation avec ce logement XXL: 12 places. Et si l’aménagement peut donner lieu à toutes les fantaisies, l’agent immobilier Asad Khan prévient: «La seule chose que l’acheteur ne pourra pas faire, c’est de rajouter une autre piscine plus grande, car c’est lié aux contraintes de poids que la tour peut supporter.» Il est vrai que le bâtiment dispose par ailleurs de son propre centre de fitness avec spa, piscine à débordement et autres... Pour l’instant, il semblerait que les marques d’intérêt pour ce produit atypique soient surtout venues des États-Unis.