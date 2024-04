L’inflation est-elle bonne pour vos placements ?

Crédit photo : Shutterstock

Si l'inflation est une menace pour votre pouvoir d'achat, l'est-elle aussi pour tous vos placements ?

On entend souvent que l'inflation est un poison pour l'épargne. Des exemples historiques sont régulièrement cités, notamment l'hyperinflation des années 1930 qui a ruiné les épargnants. Sans aller dans cette période extrême, les conséquences financières de l'inflation sur votre épargne sont simples à comprendre. Prenons un exemple : votre placement de 100 euros vous rapporte 4 % cette année alors que l'inflation sur la même période atteint 6 %. Vous allez perdre 2 % de pouvoir d'achat (la différence entre la rémunération de votre épargne et l'inflation). C'est la différence entre le rendement brut, avant inflation et net après inflation. Une autre façon de le dire est que le produit que vous auriez pu acheter à 100 euros vaudrait 106 euros l'année suivante (après l'inflation) et vous ne pourriez plus l'acheter avec vos 104 euros (rémunération de votre épargne).

Quels sont les placements pénalisés par l'inflation ?

Les placements pénalisés par l'inflation sont tout d'abord les produits avec une rémunération fixe connue à l'avance - de type livret, fonds en euros de l'assurance vie ou compte à terme - lorsque le taux d'intérêt qui rémunère l'épargne est inférieur au taux d'inflation connu ou anticipé.

Sont également pénalisés tous les produits dont la rémunération n'est pas indexée sur l'inflation. Par exemple, les dividendes distribués chaque année par les entreprises dépendent des bénéfices réalisés par les sociétés. Certaines entreprises peuvent répercuter la hausse de l'inflation en augmentant le prix de leurs produits, certaines ne le peuvent pas. Certains dividendes suivent donc l'inflation et d'autres non.

Quels sont les placements qui résistent à l'inflation ?

Les « actifs réels » tels que l'or et les matières premières résistent bien à l'inflation. L'or parce qu'il reste une valeur refuge lors des phases d'instabilité qu'elles soient économiques, financières ou géopolitiques ; et l'inflation haute est considérée comme une phase d'instabilité. Quant aux matières premières, elles suivent généralement la hausse de l'inflation comme nous l'avons vu en 2021 et 2022.

L'immobilier physique ou papier résiste bien aussi. Le prix de l'immobilier physique n'est généralement pas impacté par l'inflation et le remboursement de votre emprunt va devenir plus faible car vos revenus sont plus ou moins indexés sur l'inflation alors que les mensualités de votre crédit restent fixes. Par ailleurs, l'immobilier papier de type SCPI de bureaux ou de commerces prévoit des loyers indexés sur l'inflation. Ce sont ces loyers indexés qui font les revenus pour l'épargnant et qui le protège de l'inflation.

Conclusion : il est nécessaire dans les périodes d'inflation, de bien analyser l'impact sur vos placements afin d'arbitrer éventuellement certains produits vers d'autres mieux protégés.