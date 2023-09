L’impressionnant lifting du siège historique de L’Oréal à Paris

Au 14 rue Royale, dans le 8e arrondissement de Paris, le siège occupé par L’Oréal depuis 1939, a été réhabilité. Une verrière composée de 188 panneaux de verres ajoute une note contemporaine.

Réhabiliter un bâtiment historique datant du 18e siècle en conservant son héritage, sans le dénaturer, tout en apportant une touche de modernité, c’est le pari qu’a relevé Alain Moatti. L’architecte a restructuré le siège historique de L’Oréal , depuis 1939, au 14 rue Royale (Paris 8e), dont l’inauguration a eu lieu le 28 septembre. L’instruction du permis de construire a duré 18 mois. « Dans ce quartier avec un bâtiment dont la façade est classée, c’est une gageure de présenter cela. Les façades sur la rue Royale et la rue Saint-Honoré sont classées. La chance que l’on a eue, c’est que la façade arrière a été refaite dans les années 60. Elle n’est ni inscrite ni classée », explique Alain Moatti, qui a notamment réaménagé le 1er étage de la Tour Eiffel ou l’Hôtel de la Marine à Paris ou encore l’ancien couvent devenu musée, Les Franciscaines à Deauville .

Cette façade qui n’avait pas d’intérêt historique a donc été démolie au profit d’une œuvre contemporaine, une immense verrière revêtue d’une coque en laque où se reflète le bâtiment d’origine. Une surface changeante en fonction des différents moments de la journée, rosée le matin et incandescente la nuit. À l’intérieur de l’édifice, ce même jeu de transparence se répète: on aperçoit la façade historique. « Avec cette réhabilitation, on a doublé la valeur du mètre carré », assure Fabio Bezzecchi, architecte associé, responsable du projet.

Une galerie des glaces des temps modernes

Ainsi, malgré des contraintes d’urbanisme fortes, un bâtiment contemporain a pu être inséré parmi ces bâtiments historiques. Un corps en lévitation composé de 188 verres bombés. Ces panneaux de verre modélisés en 3D sont tous uniques. Un ouvrage d’horlogerie très minutieux. « On a proposé un objet aussi artisanal que la taille de la pierre. Il y a des savoir-faire artisanaux contemporains extrêmement forts. L’artisanat s’est déplacé », assure Alain Moatti. Chaque vitrage a été mis en courbe à partir d’une feuille de verre plane. « Un geste architectural audacieux », pour Cristina Parma, directrice de projets chez L’Oréal.

Cette sorte de galerie des glaces des temps modernes est prolongée par le lustre monumental, composé de plus de 14.000 tubes en verre de longueurs diverses et accroché au plafond du grand espace dédié aux conférences, projections ou défilés, situé au deuxième étage. Idem pour le plafond du couloir. « Les plafonds des couloirs sont traités comme ceux des salles. L’idée c’est que la pièce donne son identité à l’étage, c’est elle qui se déploie », souligne Alain Moatti. « Nous n’avons pas la sensation d’être dans une circulation », assure Fabio Bezzecchi. Ce cocon, symbolisé par la forme de la verrière, semblable à un œuf, est destiné à accueillir 400 collaborateurs de L’Oréal en son sein.