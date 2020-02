L'immobilier vegan, qu'est-ce que cela peut bien être?

Avec la multiplication des produits et services vegan, voici que l'immobilier s'y met. Une tendance limitée à l'Amérique du Nord. Pour l'instant.

Vous connaissez sans doute des épiceries vegan, des restaurants, voire des sites internet spécialisés. Mais savez-vous qu'il existe également de l'immobilier vegan? À l'origine, il n'y avait que quelques initiatives isolées, telles que cette «Vegan House», maison vegan bâtie en 2014 à Ho Chi Minh Ville, capitale économique du Vietnam. Facilement reconnaissable avec sa façade recouverte de volets multicolores, elle a été dessinée par le cabinet local Block Architects. Cette maison d'habitation a été transformée en centre culturel principalement tourné vers la cuisine traditionnelle, surtout vegan. En accord avec cette utilisation, les concepteurs ont tenté d'utiliser des matériaux compatibles avec cet aspect.

Depuis peu, la démarche semble se structurer et une enseigne d'immobilier vegan s'est lancée au Canada, à Vancouver. Sous l'appellation «Vegan real estate», deux agents immobiliers ont créé un réseau qui promet de réinjecter 10% de ses bénéfices dans des causes et projets chers aux vegans. Par ailleurs, les deux associés estiment que leur réseau permet de rapprocher des acheteurs et des vendeurs partageant les mêmes convictions. L'occasion, par exemple, de se concentrer sur des biens disposant de jardins partagés ou évitant l'utilisation de cuir dans la déco, etc.

Un prêt immobilier vegan

Et pour ceux qui rêvent d'un projet immobilier 100% vegan, ils peuvent aussi le financer de cette manière. Toujours au Canada, à Toronto, la société Vegan Home&Mortgage propose des prêts hypothécaires qui soutiendront eux aussi des causes chères au cœur des vegans. On trouve également désormais ce type d'offres en Grande-Bretagne. La tendance ne semble pas pour autant s'être diffusée jusqu'en France. Interrogés, divers professionnels français «classiques» restent perplexes devant ce type d'offres et ne comptent pas s'engager dans la brèche.