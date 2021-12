L’immobilier de montagne reste une valeur refuge malgré la crise sanitaire

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Selon les professionnels, l'immobilier de montagne se montre résilient. Le télétravail aurait même renforcé l'attrait pour les stations alpines et boosté les locations de longue durée.

Malgré une saison 2020 au ralenti, marquée par la fermeture des remontées mécaniques, l'immobilier de montagne resterait une valeur refuge, selon l' étude annuelle de l'immobilier de montagne réalisée par le réseau immobilier Cimalpes, spécialisé dans la vente et la location de chalets et appartements en stations de ski.

Les locations de longue durée de plus d'un mois ont augmenté de 20%, à la montagne, une croissance particulièrement remarquée dans les stations village. L'origine de cette augmentation? Le télétravail, rentré dans les usages. « D e nombreuses familles n'hésitent plus à prolonger leur location d'une ou deux semaines supplémentaires. Certains optent même pour des locations de plusieurs mois, avec en tête l'idée de télétravailler en station cet hiver. Une tendance pour l'instant embryonnaire, mais qui augmente. On peut alors parler de résidences semi-principales, qui peuvent être occupées 2 à 3 mois durant l'année », développe l'étude.

Une demande élevée

Les années présidentielles sont traditionnellement marquées par un fort attentisme mais la demande se maintient à un niveau élevé sur le marché de l'immobilier haut de gamme en montagne. L'incertitude liée aux 18 derniers mois et l'instabilité des marchés financiers pendant la crise sanitaire ont renforcé cette valeur refuge. Le marché de l'immobilier de montagne a une croissance « sage mais stable sur la durée », ce qui rassure les investisseurs institutionnels et les particuliers. Une croissance pérenne et pas juste un effet boule de neige après la crise, d'après l'étude. Outre le ski, la montagne dispose de plusieurs atouts comme ses paysages et un panel d'activités ludiques à l'instar du VTT ou du trail. De quoi s'occuper en toute saison.

La montagne offre également de grands espaces concordant avec les nouveaux besoins des Français qui ont soif d'une meilleure qualité de vie. 86% d'entre eux déclarent avoir une image positive du ski, d'après un sondage Ipsos réalisé en septembre 2021. Les Français arrivent d'ailleurs en tête des vacanciers dans les stations alpines. Viennent ensuite les Britanniques, les Belges et les Néerlandais. La crise sanitaire explique ce recentrage sur les clientèles de proximité.

Du côté des propriétaires, on observe la même tendance avec de plus en plus d'acquéreurs qui se lancent dans un projet d'acquisition avec pour objectif de faire de ce bien leur résidence semi-principale. Au niveau national, 25% des propriétaires d'une résidence secondaire envisagent même, à moyen ou long terme, d'en faire leur résidence principale.

La demande n'a donc pas diminué. À titre d'exemple, la moyenne globale de l'évolution des prix au mètre carré, dans l'ancien et dans le neuf, à Val Thorens , a augmenté de 7% en 2021. À Tignes , elle a augmenté de 8% dans le neuf uniquement. Les prix peuvent aller jusqu'à 23 000 euros par mètre carré pour un chalet à Tignes.