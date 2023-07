L’immobilier coûte moins de 2000 €/m² dans cette ville à 2h de Paris

INFOGRAPHIES - Connue pour ses BD, Angoulême affiche d’autres atouts comme sa qualité de vie, ses prix immobiliers attractifs et sa proximité avec Paris.

Une ville à moins de 2 heures de Paris en TGV où l’ immobilier coûte en moyenne moins de 2000 euros le m², c’est attirant non? On pense souvent à la Normandie et on oublie que c’est le cas aussi d’Angoulême, ville bien connue des amateurs de bandes dessinées. Mais cette commune d’une quarantaine de milliers d’habitants dispose d’autres atouts. Après tout, n’est-ce pas dans la cité angoumoisine qu’il « y en a qui font la noce », comme le chantait Patricia Kaas en 1988? Rien ne dit s’ils ont décidé de s’y marier - dans le cas où ils ne le sont pas déjà - mais plusieurs ménages ont décidé de s’installer à Angoulême. « Nous avons constaté des mouvements de population venant de grandes villes, et notamment quelques Parisiens, à la recherche de biens atypiques, dans le centre-ville ou en périphérie, avec jardin et vue sur la Charente (fleuve)», raconte Me Amandine Spicha-Berard, notaire à Angoulême.

Une attractivité qui a permis aux prix de l’ immobilier dans le centre-ville - quartier Plateau - de se stabiliser, là où à l’échelle nationale, ils commencent à baisser. « Les prix ne diminuent pas parce que les biens dans le vieil Angoulême sont rares et recherchés », confirme Damien Ghedir, directeur de l’agence Stéphane Plaza à Angoulême. Et parce que les prix de l’immobilier sont déjà très attractifs: 1568 euros le m², selon les notaires de France. Mais même les biens disposant d’atouts très en vogue en ce moment, partent à des prix abordables, pour les habitants des grandes villes. Comptez ainsi 240.000 euros pour une maison de 110 m² qui dispose de trois chambres, d’un jardin et d’un garage. Idem pour les biens exceptionnels, sans travaux: vous devrez débourser entre 3000 et 3500 euros le m², selon l’agent immobilier de Stéphane Plaza Angoulême.

Le centre-ville attire mais ses alentours aussi. Dans le prolongement du centre-ville, les quartiers Victor Hugo, Champ de Mars, Saint-Cybard ou encore Bussatte sont particulièrement prisés pour leur prix, avoisinant les 1600 euros le m², la proximité des commerces et des écoles. « En 15 minutes en voiture, vous pouvez rejoindre facilement le centre-ville. Ça circule bien à Angoulême. C’est une ville où il fait bon vivre », assure Me Spicha-Berard. « Une famille recomposée a récemment vendu deux maisons dans le centre-ville et en a acheté une autre, avec piscine, kayak, paddle, près de la rivière La Touvre, à seulement 10 minutes d’Angoulême », raconte Damien Ghedir.

Angoulême, bonne élève «écolo»

Ces maisons en pierre, construites pour la plupart dans les années 50, séduisent mais il est devenu de plus en plus compliqué de s’en offrir une. « Quand on s’éloigne un peu du centre-ville, les terrains à bâtir partent vite. Mais ça, c’était il y a un an. Aujourd’hui, le coût de construction est tel pour les ménages que plusieurs préfèrent se rabattre sur les appartements », explique la notaire d’Angoulême. « Avec un budget de 160.000 euros, les ménages préfèrent acheter un appartement, en centre-ville, confirme le directeur de Stéphane Plaza Angoulême . Ils économisent 20% sur le coût de construction, pour peu qu’aucuns travaux, notamment de rénovation énergétique, ne soient nécessaires. Pour le même budget, ils peuvent s’acheter une maison mais à rafraîchir ». Selon Hellio, spécialiste de la rénovation énergétique, 41% des logements à Angoulême sont classés à la lettre D du DPE (A est la meilleure note et G, la pire, NDLR).

Côté ventes, en revanche, Angoulême suit la tendance nationale. « Le neuf est à l’arrêt et les transactions sont en baisse de 10 à 15% voire 20%, sur un an, dans l’ancien» , souligne Me Spicha-Berard. D’un côté, des vendeurs « pas pressés, qui souhaiteraient que les prix d’il y a 6 mois soient encore valables aujourd’hui », selon la notaire. De l’autre, des acheteurs « revanchards car ils n’ont pas pu négocier les prix durant la crise du Covid » et qui, aujourd’hui, « même si le prix a beaucoup baissé, veulent encore qu’il diminue ».