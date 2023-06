L’ex-ministre Caroline Cayeux réévalue son patrimoine, «sous-évalué»

Caroline Cayeux ne conteste plus le chiffrage par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique de son patrimoine qu’elle a réajusté à la hausse de 3,9 millions d’euros.

Rebondissement dans l’affaire Caroline Cayeux . L’ancienne ministre des Collectivités territoriales, qui est accusée d’avoir sous-évalué son patrimoine, l’a réévalué de 3,9 millions d’euros, pour coller à l’estimation faite par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Ce qui porte le chiffrage du «portefeuille» de Caroline Cayeux à 24,4 millions d’euros. Soit 14 millions de plus que l’actuel ministre le plus riche du gouvernement, à savoir Franck Riester, en charge des relations avec le Parlement, dont la fortune est évaluée à plus de 10 millions d’euros.

En novembre dernier, la HATVP a saisi le parquet de Paris qui a ouvert une enquête préliminaire pour « déclaration de patrimoine incomplète ou mensongère » . L’institution, créée en 2013 après l’«affaire Cahuzac» (du nom de l’ancien ministre délégué au Budget, NDLR), suspectait des « faits susceptibles de caractériser des infractions pénales », concernant la déclaration de Caroline Cayeux. En cause « d’importantes minorations de la valeur de ses biens ». L’institution considère que la résidence principale parisienne de l’ancienne maire de Beauvais a été sous-estimée de 2,4 millions d’euros. Il s’agit d’un appartement de 213 m² situé place de l’Alma (8e arrondissement) acquis en 2013 que la HATVP évalue environ 4,9 millions d’euros, soit 23.000 euros le m². Un prix au m² que son avocat avait qualifié de « démesuré » fin 2022 et que Caroline Cayeux aurait donc finalement accepté de faire sien, selon Libération . Idem pour sa maison de 400 m² à Dinard (35) que la HATVP estime valoir 1,5 million d’euros de plus qu’indiqué.

«Volonté d’apaisement»

L’actuelle présidente de la communauté d’agglomération du Beauvaisis, qui conteste toute infraction, reconnaît donc implicitement qu’elle a sous-estimé son patrimoine immobilier. Son entourage affirme qu’elle « a rempli sa déclaration de janvier 2023 dans une volonté d’apaisement ». Reste à savoir si la justice retiendra ou non la rectification opérée par Caroline Cayeux qui estime être de bonne foi. La HATVP, de son côté, souligne qu’elle avait « alerté » l’ancienne ministre « dès 2021 » sur « une forte sous-évaluation de sa résidence principale et des risques qu’elle encourait en cas de réitération », lorsque l’élue âgée aujourd’hui de 74 ans, avait publié sa déclaration en tant que maire de Beauvais.