L’épargne solidaire poursuit sa croissance malgré des marchés troublés et progresse de 7 %

Les épargnants sont de plus en plus nombreux à exprimer une quête de sens, d'impact et d'utilité sociale et environnementale. Selon le baromètre 2023 de la Finance Solidaire publié par FAIR et La Croix, la collecte d'épargne solidaire poursuit son ascension et progresse de plus de 7% en 2022.

En 2022, après deux années exceptionnelles, la collecte d'épargne solidaire poursuit son ascension. Sur un an, les montants placés par les épargnants sur des produits solidaires et à impact social ont augmenté de près de 1,8 milliard d'euros (soit + 7,4 %), portant l'encours à 26,3 milliards d'euros. Cette épargne est directement investie dans des entreprises à finalité sociale ou sur des produits financiers investis dans des projets à forte utilité sociale et environnementale. « Nous sommes sortis de trois années de croissance franchement exceptionnelles. Le rythme 2022 est moins marqué, mais à + 7,4 %, la performance reste quand même belle » explique Patrick Sapy, directeur général de FAIR. « La finance solidaire a enregistré un bon dynamisme l'an dernier, alors que la finance traditionnelle ne s'est pas portée au mieux sur cette période » ajoute-t-il.

FAIR est une association qui a pour mission de développer la solidarité dans l'épargne et la finance. Elle fédère plus de 130 entreprises, associations, établissements financiers, entreprises sociales et personnalités engagés dans une démarche de solidarité. FAIR gère le label Finansol, qui atteste le caractère solidaire d'un produit financier.

L'épargne solidaire est collectée par trois canaux : la collecte directe (c'est à dire la souscription au capital d'entreprises de l'économie sociale et solidaire, la collecte via les banques et les mutuelles d'assurance, la collecte via l'épargne salariale.

La souscription au capital d'entreprises de l'économie sociale et solidaire est en hausse de 9 %

Si le canal direct est le plus petit canal de collecte avec un encours proche du milliard d'euros, c'est celui qui a le plus augmenté en pourcentage cette année (+ 9 %). Selon Patrick Sapy, cette tendance reflète des évolutions de fond : « d'une part, les réseaux sociaux et autres plateformes de financement participatif facilitent la diffusion des projets auprès du plus grand nombre, explique le directeur général de FAIR. D'autre part, ces évolutions technologiques accompagnent et renforcent un rajeunissement des épargnants solidaires, les jeunes étant naturellement tournés vers ces outils et de plus en plus portés vers des placements qui ont du sens » ajoute-t-il.

L'épargne salariale solidaire progresse de 8,5 %

L'épargne salariale solidaire enregistre également une forte progression avec + 8,5 % (qui porte l'encours total à 15,3 milliards d'encours), alors que l'épargne salariale dans son ensemble a reculé de 3,2 % selon l'Association française pour la gestion financière. La collecte a été aidée par la loi de 2008 qui impose à chaque gestionnaire d'épargne salariale de proposer au moins un produit solidaire aux salariés.

L'épargne solidaire via les banques et les mutuelles d'assurance progresse de 5,5 %

L'épargne solidaire via les banques et les mutuelles d'assurance progresse de 5,5 %, pour atteindre un encours total légèrement supérieur à 10 milliards d'euros. Les livrets d'épargne solidaire continuent à croître, avec + 7,4 % en 2022 et atteignent 2,9 milliards d'euros. Depuis 2022, la collecte est aidée par la loi Pacte qui impose aux assureurs de proposer au moins une unité de compte solidaire dans tout contrat d'assurance-vie multisupport.