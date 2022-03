L’École du Louvre rénove sa bibliothèque avec sobriété et modernité

L’École du Louvre a inauguré ce vendredi son nouveau projet architectural: la bibliothèque, libérée de tout cloisonnement, voit ses voûtes en pierre magnifiées. Un centre de recherche a été installé et la cafétéria rénovée.

Une succession de voûtes immenses en pierre calcaire se déploie, offrant une impression d’espace, presque à perte de vue. Des miroirs sablés réfléchissent la lumière afin d’éclairer cet espace enclavé. « Notre ambition architecturale était de magnifier les voûtes et la pierre », explique l’architecte Heleen Hart, chargée de reconfigurer l’École du Louvre , spécialisée dans l’enseignement de l’histoire de l’art. L’esthétique du bâtiment est ainsi clarifiée, la grande nef est libérée des agencements précédents et les volumes originels ressortent d’autant plus.

L’école du Louvre, qui fête ses 140 ans cette année, profite de locaux exceptionnels. Elle prend place dans l’aile de Flore du Palais du Louvre, bâtiment classé Monument Historique. Des aménagements de taille devaient cependant être configurés, en lien avec les évolutions pédagogiques et avec les transformations des pratiques des étudiants. La bibliothèque a été entièrement réorganisée avec 50% de places de plus pour les lecteurs.

Installée dans la partie basse de l’école, elle avait été pensée comme une bibliothèque traditionnelle à la fin du siècle dernier or, « aujourd’hui, une bibliothèque, n’est plus seulement un endroit où l’on lit », selon la directrice de l’école, Claire Barbillon. En plus des espaces de lecture, elle doit être dotée d’espaces de consultation multimédia, d’outils de recherche digitaux et doit permettre de travailler en groupes sur des projets dans des lieux isolés. « Les élèves veulent en finir avec la pratique du silence absolu. Ils souhaitent des endroits où ils peuvent travailler à plusieurs », assure la directrice.

Un Centre de recherche a été créé afin notamment d’accueillir des chercheurs étrangers pour un rayonnement international de l’école. La cafétéria a elle aussi été rénovée et se présente comme une avancée sur le hall. « Nous souhaitions une architecture sobre, respectueuse des lieux et qui en même temps imprime une marque moderne », résume Claire Barbillon.

Le chevalet de Francis Bacon

Cette rénovation en profondeur a pu voir le jour grâce à un donateur, Majid Boustany, président de la Francis Bacon MB Art Foundation. « Je dois avouer que ma décision de financer cet ambitieux programme vient aussi de ma passion pour le plus francophile des peintres anglais: Francis Bacon. Il a vécu et travaillé à Paris et était un visiteur régulier des musées parisiens, notamment du musée du Louvre », explique-t-il. Le montant de son mécénat s’élève à deux millions cinq euros et le coût des travaux est chiffré à 2,8 millions d’euros. Une subvention de l’État a permis de compléter le don de Majid Boustany.

Ce dernier a également offert le chevalet de Francis Bacon, provenant de son atelier parisien, qui trône dans le vestibule de la bibliothèque et deux sculptures d’Antony Gormley suspendues à la voûte. Création contemporaine et architecture classique cohabitent dans un ensemble épuré.